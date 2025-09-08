Formosa lideró en agosto a nivel país el crecimiento en transferencias de autos

Compartir

Desde la Consultora Politiké explicaron que en el mes de agosto del 2.025 las transferencias de autos en Formosa aumentaron un 16,9% en su comparación con el mismo mes del año anterior, siendo de esta manera la provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país.

Por otro lado, al observar las inscripciones iniciales de autos en Formosa en el mes de agosto se pudo apreciar que hubo un crecimiento del 41,7% en su comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo la provincia del Noreste de mayor crecimiento.

Crecimiento del acceso a internet en los hogares

Por otra parte, según las encuestas realizadas a empresas sobre el acceso a internet en cada jurisdicción de Argentina, correspondientes al mes de junio, Formosa logró posicionarse como una de las provincias entre las que mayor crecimiento a nivel nacional experimentó.

Ubicándose en el quinto lugar dentro del ranking de desempeño, con una variación interanual positiva del 5,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Superando a la media nacional de 4,3% de acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el INDEC.

Formación de activos externos del sector privado no financiero

Entre los meses de abril y julio del corriente año se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del BCRA en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero).

Lo que se conoce en la jerga financiera como la “fuga de capitales” ha vuelto a ser parte de los indicadores a los que habrá que prestar atención, se explicó.

Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida en abril, un total 14.730 millones de dólares han salido del circuito financiero, siendo el mes de julio pasado el segundo saldo negativo más alto histórico.

El mayor saldo negativo mensual se produjo en agosto de 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri.

“No se debe pasar por alto que durante dicho mandato se han ido por la misma vía más de 88.750 millones de dólares y su efecto inmediato fue el inicio de un sobre endeudamiento con consecuencias negativas, que persisten en la actualidad. Según la última publicación del BCRA respecto a la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, 1.3 millones de individuos compraron billetes durante el mes de julio. Respecto a la venta neta de billetes, desde abril, el total de billetes vendidos por el BCRA fue de 17.821 millones de dólares” explicaron desde la consultora.