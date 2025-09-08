Insfrán saludó a los agricultores en su día

Compartir

En el marco del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, el gobernador Gildo Insfrán hizo llegar su reconocimiento a hombres y mujeres que con esfuerzo cotidiano trabajan la tierra para impulsar el desarrollo productivo de la provincia.

El mandatario provincial destacó que en Formosa “la agricultura es identidad, arraigo y futuro: una fuerza que une tradición y desarrollo, cuidando siempre a la familia rural y al ambiente”.

Finalmente, expresó su gratitud hacia quienes sostienen esta actividad fundamental: “A todos los productores y productoras, nuestro reconocimiento y gratitud”.

Fecha

El Día del Agricultor se celebra el 8 de septiembre en Argentina en conmemoración a la fundación de la primera colonia agrícola del país en Esperanza, Santa Fe, en 1856.

En Formosa, se aproxima, además, el próximo 15 de septiembre, el aniversario del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), política revolucionaria creada en 1996 por el doctor Gildo Insfrán que marcó un antes y después en la historia de los productores formoseños.