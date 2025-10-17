“Enérgico rechazo y repudio” a los dichos de Neme sobre funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia

Compartir

La Dirección de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de la Comunidad de Formosa, emitió un comunicado oficial para expresar su “más enérgico rechazo y repudio” a las declaraciones realizadas por la diputada provincial y abogada Gabriela Neme, enfatizando que las mismas “son absolutamente falsas y carentes de todo fundamento”.

El texto remitido a esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) señala que “el día 13 de octubre de 2025 tomamos conocimiento que la funcionaria legislativa y abogada Gabriela Neme, en una entrevista periodística a través del medio de comunicación Radio Uno Formosa FM 99.9, en el programa emitido de 9 a 12 horas, vertió declaraciones que merecen nuestro más enérgico rechazo y repudio”.

“Lo manifestado es de suma gravedad y falsedad, acusando e involucrando a la Dirección de Niñez y Adolescencia, organismo que depende del Ministerio de la Comunidad, como órgano de protección de derechos de niñas niños y adolescentes”, se enfatizó.

En ese sentido, se remarcó que dicho organismo del Estado provincial, cuyo titular es el doctor Robert Iván Medina Patiño, “sostiene como principio rector reconocer al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, por lo cual los abordajes son en pos del interés superior del niño”.

En este marco, “todas las áreas del Estado provincial y del Ministerio de la Comunidad en particular guían sus acciones para lograr el sostén y fortalecimiento de los derechos, haciendo cesar o evitando una vulneración de los mismos”, acentuaron.

Asimismo, se hizo notar que “es requisito esencial la confidencialidad de la información que rodea a los casos particulares que involucran a NNA y sus familias, atento a las consecuencias que implica la más mínima identificación de los mismos, pudiendo ocasionar diversas situaciones que debemos prevenir evitando la revictimización y/o estigmatizaciones, razón por la cual se debe evitar la divulgación de características particulares de los casos”.

En relación a las manifestaciones textuales de la funcionaria legislativa, consideraron que corresponde hacer diversas precisiones.

Sobre la imputación a “funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia involucrados en trata de chicos para la prostitución”, manifestaron que “estas afirmaciones son absolutamente falsas y carentes de todo fundamento. No existe ningún elemento objetivo, denuncia formal o procedimiento judicial que respalde semejante acusación”.

A su vez, respecto de la afirmación de Neme, sobre que “Minoridad secuestra… saca los adolescentes y los bebés a las familias”, aclararon que “todas las intervenciones realizadas por la Dirección de Niñez y Adolescencia se rigen estrictamente por los procedimientos legales establecidos por la Ley 26.061, la Constitución de la provincia de Formosa y los Tratados Internacionales sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con respeto irrestricto a las garantías judiciales y a los derechos de los mismos, en absoluto acatamiento del Protocolo Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, Abusos Sexual y Otros delitos”.

En cuanto a la descripción del Estado como “asociación ilícita para cometer delitos”, señalaron que “calificar al Estado y a sus instituciones de esta manera no solo es inadmisible, calumniante e injurioso, sino que constituye un agravio a la democracia y al sistema de protección de derechos de NNA, ya que en sus declaraciones incluye diferentes actores que lo conforman”.

En este punto, instaron a “la funcionaria legislativa a que, si cuenta con información concreta sobre hechos irregulares, los ponga de inmediato en conocimiento de la Justicia. Razones de orden moral, más allá de obligaciones legales, le exigen tal comportamiento”.

“Es así que realizar acusaciones de tamaña gravedad a través de medios de comunicación, sin sustento alguno, no solo es temerario, sino que atenta contra la seriedad que debe primar en el debate público y desvía la atención de los verdaderos problemas que afectan a nuestra sociedad”, consignaron.

Para finalizar, subrayaron que “la Dirección de Niñez y Adolescencia reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el respeto a las instituciones”, dejando en claro que “no permitiremos que se desvirtúe una labor que se ejerce con vocación de servicio y total sujeción al marco legal”.