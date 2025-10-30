Nueva edición de ferias paipperas este viernes en la Capital

Compartir

Como todos los viernes, se desarrollarán las ferias francas del Instituto PAIPPA en los tres puntos fijos de la ciudad capital: en la calle Padre Grotti al 1040, en el playón donde funciona el Instituto; en el Polideportivo del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200, entre Masferrer y Puccini; y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

“Los invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a estas ferias paipperas y que elijan consumir producción local, contribuyendo no sólo con su propia economía, sino también con la de los paipperos, por los precios que manejamos, al no tener intermediarios de por medio”, subrayó al dialogar con AGENFOR la licenciada Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización del PAIPPA.

Puso de resalto, en ese sentido, que desde el organismo “los días jueves mandamos un camión y traemos los productos de los productores”, haciendo notar que “sin esa asistencia sería muy difícil para ellos poder estar en Formosa Capital, comercializando sus productos”.

Asimismo, respecto de última comercialización de carne de chivitos paipperos formoseños, destacó que “fue un éxito”. “Se vendió todo, había muchísima gente esperando desde temprano –remarcó-. Además, los precios que tenemos son imbatibles, a $5000 el kilo, así que muchos directamente llevaban la pieza entera y otros la media res”.

De este modo, “todos pudieron comprar los productos cárnicos, lo cual también es otra forma de comercializar que tienen estos pequeños productores del oeste formoseño, ya que se dedican más al ganado menor”. Es así que “gracias al frigorífico móvil que nos hizo entrega el gobernador Gildo Insfrán, en una de esas giras por el oeste, se realiza toda la faena con las condiciones óptimas que eso requiere”, concluyó