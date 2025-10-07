Se desarrolla con normalidad el cronograma electoral, con miras al 26 de octubre

Compartir

Al respecto, según declaraciones recabadas por AGENFOR, el juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán, indicó que “estamos en la recta final, sabemos que el día 26 de octubre son las elecciones, así que el viernes 24 comienza la veda electoral, mientras tanto estamos en etapa de campaña electoral”.

Es así que “el Juzgado Federal está abocado a las capacitaciones para las autoridades de mesa que fueron designadas mediante telegramas y para los delegados judiciales que son las directoras o directores a cargo de cada una de las escuelas que van a ser centros de votación” el día de la elección.

Respecto a la Boleta Única Papel (BUP), este nuevo sistema que reemplaza a la boleta tradicional y se usará en todo el país en los comicios legislativos, reiteró que los votantes deberán marcar una sola opción por categoría y luego depositar la papeleta en la urna.

“Las grandes novedades es que habrá un talonario que va a traer las boletas que serán válidas en esa mesa donde toque votar, las firmará solamente el presidente de mesa, no los fiscales, ni la autoridad suplente –precisó-. (El votante) irá a una cabina de votación en la que está prohibido sacar una fotografía de la boleta, sea antes o después de marcar la opción”.

Y profundizó: “Las opciones se marcan en birome, negra o azul. Nosotros les daremos una birome negra y si alguien quiere llevar su propia birome también puede hacerlo, no hay ningún problema. La idea es hacer una sola cruz o una sola una tilde en la opción elegida sobre el cuadradito blanco, para evitar que el voto sea nulo o impugnado”.

A su vez, en cuanto a las capacitaciones, el magistrado anticipó que “vamos a seguir recorriendo el interior de la provincia, reuniéndonos con las maestras, los directores de escuela, las autoridades de mesa y con los que quieren ser autoridad de mesa, porque muchas veces hay telegramas rebotados y se designa otra autoridad”.

Señaló que “ya estuvimos en Laguna Yema, Laguna Naineck, Clorinda y Buena Vista” y esta semana “seguiremos más por la ruta 81, incluso hasta Ingeniero Juárez, María Cristina y El Potrillo”.