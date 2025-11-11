El vicegobernador Solís envió equipamiento deportivo al gimnasio terapéutico de Las Lomitas

Compartir

El gimnasio terapéutico que funciona en la Casa de la Solidaridad de Las Lomitas fue beneficiado con insumos y accesorios deportivos que fueran enviados por el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, robusteciendo así el principio del Modelo Formoseño de construcción de comunidades organizadas y vínculos saludables.

Entre los elementos remitidos por el Vicegobernador se encuentran bandas elásticas, colchonetas, aros, conos, pelotas, entre otros.

Al respecto, el concejal local electo por Justicialismo, Jorge Martínez Meza, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que esta acción se trata de “de una muestra más de un Estado provincial presente, de un gobernador (Gildo Insfrán) y un Vicegobernador comprometidos con su pueblo”.

Además, recordó que dicho espacio físico “en realidad es un lugar histórico para los lomitenses, que fue recuperado por la provincia, porque solo al inicio, tras su inauguración, fue ocupado como Casa de la Solidaridad, después ya no”.

“Hoy, el vecino, el adulto mayor, puede hacer uso de él, porque acá pueden venir a tomar un mate, compartir entre ellos, hacer gimnasia, así que estamos más que agradecidos”, cerró.

Por su parte, Agustín Rojas, integrante del equipo del Vicegobernador, expresó: “Hoy pudimos acercar todos los elementos necesarios para que este gimnasio continúe funcionando, porque si hay algo que caracterizan al Gobernador y al Vicegobernador es el compromiso y el deber de la palabra empeñada”.

En este sentido, contó que “los vecinos le hicieron una nota al Vicegobernador para pedirle estos elementos, y es por eso que hoy estuvimos acá, cumpliendo con lo prometido”.

Para cerrar, uno de los profesores, Arnaldo Gómez, declaró: “Gracias al accionar del Gobierno provincial hoy estamos en este espacio físico propicio dando clases, con estos elementos adecuados” y añadió con alegría: “Ya dejamos atrás dar clases en el playón, con los materiales armados de palos de escobas o botellas con arena”.

“Gracias por brindarles a nuestros adultos mayores esta oportunidad, porque este gimnasio, además de ser un espacio físico bueno para el cuerpo, también es algo que ayuda a la mente, al bienestar emocional”, concluyó.

Beneficiarias

Asimismo, dos vecinas que asisten al gimnasio expresaron su alegría y agradecimiento por el compromiso del Gobierno de Formosa con los adultos mayores.

Tal es así que Norberta “Coca” Sosa definió al espacio físico como “un lugar muy hermoso” y confesó que “hace rato estábamos esperando que nos cedan este lugar, porque iniciamos en el playón de la costanera y hay una gran diferencia entre un espacio y el otro, acá tenemos todas las comodidades y más ahora en esta época de calor”. “Realmente estamos felices”, realzó.

A su turno, María, del barrio Eva Perón Autoconstrucción, manifestó: “Para nosotros recibir este equipamiento y que nos hayan cedido este espacio, es algo muy lindo, porque acá compartimos muchas cosas, es un lugar de encuentro, en donde nos reímos y pasamos lindos momentos”.

También, recordó que empezaron trabajando con pocos materiales, por lo que valoró el hecho de recibir este equipamiento nuevo. “Muchas gracias, gobernador Insfrán y vicegobernador Solís, por escucharnos y enviarnos estos elementos”, cerró