García analizó las elecciones de Buenos Aires: “El Gobierno niega las necesidades del cotidiano de la gente”

En diálogo con AGENFOR, el actual convencional constituyente y diputado provincial en licencia, Hugo Orlando “Cacho” García, se refirió a los resultados provisorios de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires que dieron como ganador, por casi 15 puntos, a Fuerza Patria frente al espacio libertario del presidente Javier Milei.

“En lo más profundo de nuestros deseos esperábamos que la gente empiece a recuperar su capacidad crítica. No podemos negar que la situación no da para más, que es difícil, que todas las provincias estamos padeciendo momentos de negación que hace un gobierno nacional”, sostuvo.

Y añadió: “No solamente quitando derechos, tomando medidas que nos golpean fuertemente a la parte social, sino también en la provincia de Buenos Aires. Situaciones que se vienen dando que es muy difícil para todos”.

Entonces, explicó García, “la esperanza estaba radicada en nuestro sentimiento de que el Gobierno empiece a mirar de otra manera” y, además, “a tomar medidas que obviamente empiecen a corregir esta entrega permanente que está haciendo al mercado”.

En ese sentido, consideró que, desde el ejecutivo que conduce Milei, están “haciendo una negación a la necesidad de la gente en la realidad cotidiana” que “vemos que está muy preocupada”.

“Cuando uno escuchaba al Gobierno decían que estaban empatados, que si perdían por cuatro puntos estaba bien, que el mercado iba a responder. Pero uno entra en esa confusión porque, por sobre todo es humano, pero también un lector comprendedor de las situaciones y eso es lo que uno no quería”, señaló.

Y ahondó: “Hoy tenemos las expectativas viendo cómo se va a comportar el mercado al que ellos se han entregado en forma incondicional, casi bíblica, al que ellos tanto prometen y quieren”.

Pero, aclaró el legislador, el mercado también “tiene sus intereses y obviamente los va a proteger” y lamentó que “no son precisamente los intereses que estábamos viendo”.

“La provincia de Buenos Aires, como todos sabemos, tiene una composición industrial muy grande. Muy desarrollada. Una composición industrial que todos los días sufre despidos, industrias que cierran, por la invasión tremenda de las importaciones y eso genera desocupación”, especificó.

En ese sentido, aseveró que “hay un pueblo con mucha necesidad que precisa de la asistencia del Estado” por lo que “no puede mirar para otro lado”.

En ese marco, García analizó el discurso que dio el Presidente post elecciones y dijo que “solamente tiene un impacto con una expresión de deseo para tranquilizar un poco el mercado”.

“Un tanto me sonó como a una improvisación de un acontecimiento tan duro y tan golpeado que ocurría hace minutos. Entonces, ante esa situación, salieron a ver como primer medida, de qué manera podían tranquilizar al sector de demanda que hoy ya está escondiendo los dólares”, señaló.

Y agregó: “Que hoy ya está con una situación que, lamentablemente, ojalá no ocurra, van a repercutir en lo que menos tienen”.

De esta manera, advirtió, que “todas las medidas que se puedan tomar hoy van a repercutir en los sectores más desprotegidos”, por ello, ratificó, “ojalá el Gobierno tenga una actitud reflexiva”.

“Que empiece a llamarle a los gobernadores, a decir cómo empezamos, de qué manera vamos a salir de esto, sentarnos a hablar con todos los sectores a diagramar una política de contención y ver de qué manera buscamos una presencia del Estado que nos permita corregir”, reflexionó.

Por último, García estimó que “para corregir” se necesita de las provincias que “son las que palpan todos los días esa negación que han hecho de la gente, cuando dijeron que si estaban realmente mal tenían que estar muriendo en la calle”.

“Eso es negar, nadie se muere porque en este país si hay algo que tenemos y que el peronismo ha sido artífice de eso, es la solidaridad. No hay gente en la calle porque hay alguien que te está ayudando, hay una familia, hay un pariente, hay un amigo, hay solidaridad”, opinó.

Y concluyó: “Pero no podemos negar la necesidad, que la gente está pasando mal, porque negar que lo está pasando es porque no estamos recorriendo, no estamos visualizando, no estamos viendo”.