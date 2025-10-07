A pesar del complicado contexto nacional, “Formosa sigue manteniendo su camino de manera ordenada”

Compartir

En testimonios recabados por AGENFOR, al referirse al actual contexto nacional, evocó que “los que hemos tenido el recuerdo de lo que fue el 2001, pareciera que estamos viviendo momentos cada vez más parecidos”.

Así como sucedió en ese período de incertidumbre y retroceso institucional del país, advirtió que hoy “la institucionalidad de la República Argentina es muy frágil, con la situación económica cada vez más difícil y un Gobierno nacional que se ha dedicado a castigar a los trabajadores, a los jubilados y a las familias en general y ha perdido completamente el rumbo”.

No obstante, en ese escenario, “la provincia de Formosa sigue manteniendo su camino de manera ordenada, con una conducción política muy firme del gobernador Insfrán, lo que nos permite seguir desarrollando políticas públicas y obras en toda la provincia con fondos provinciales”.

De manera que, con miras a los venideros comicios, el legislador enfatizó que “la mejor campaña política es seguir dando respuesta a la comunidad formoseña en todos los ámbitos de la vida”, subrayando que “eso se va a ver reflejado en las elecciones del 26 de octubre”.