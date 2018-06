El administrador del IPV reprobó informe regional en obras de viviendas

Compartir











El administrador general del IPV, Marcelo Ugelli, dio un panorama acerca de la situación actual sobre las obras de viviendas, anticipando que “en el escenario actual es difícil pensar en proyectos habitacionales nuevos” debido a las nuevas condiciones impuestas desde el Gobierno Nacional lo que hace cada vez más difícil sostener los avances de los proyectos en ejecución debido a la inflación imperante.

En ese sentido y contrariando un informe regional respecto a que Formosa es una de las provincias que más fondos recibe de Nación para planes habitacionales, señaló “pretenden hacer creer que estamos en el “País de Las Maravillas”, y lejos estamos de algo así. Hay que aclarar que la referencia esta dado en los fondos coparticipables automáticos que son producto de los impuestos a los combustibles que se coparticipan por ley y que corresponde normalmente a cada una de las provincias desde gestiones de gobierno anteriores”.

En este punto Ugelli aclaró “sin embargo, nada habla del Plan Nacional de Vivienda que son los fondos nacionales que se manejan con la discrecionalidad que tiene dentro de la Secretaria de Vivienda de la Nación. Si habla de la producción de 34.000 viviendas en la región pero no aclara que son de la gestión anterior, no son iniciadas en esta gestión”.

Expresó además que “hasta el día de hoy no se puede resolver, La tenemos en distintas etapas, por un lado por la inflación generalizada que hay y por otro, de la recomposición de precios que no alcanza. Es que tardíamente siempre se producen los desembolsos por recomposición de precios con desfasajes que nos generan en los precios y nos tiran abajo cualquier previsión que podamos tener en los avances de la obra, lo que hace que hasta el día de hoy, al contrario de los que se afirma no podemos resolver ”.

Con respecto a los proyectos nuevos Ugelli lamento “el magro presupuesto para el Plan Nacional. El NEA solamente tiene las 632 viviendas para Formosa que ya estaban licitadas en la gestión anterior al año 2015 y la tuvimos que reconveniar por desfasaje en el precio justamente. y 1000 viviendas para Corrientes, aparte de eso el NEA no tiene otras viviendas nuevas como pretende hacer creer, son todos acuerdos viejos que todavía no se pueden terminar.”

En este punto ejemplificó que “acá tenemos las 1700 viviendas del Nueva Formosa, correspondientes a la tercer etapa y las 800 de emergencias hídricas que ya no sabemos cómo hacer para llevarlas adelante y que terminaremos poniendo los fondos del FONAVI”, especificando que “los proyectos nuevos tienen condiciones “leoninas” ya que un día tienen que poner el 33% de cualquier obra en ejecución y después recién activar los convenios con la Nación para que pongan el 67% restante, lo que a su entender es “cada vez es más difícil pensar en proyectos nuevos en este escenario”.

El responsable del IPV puso énfasis al afirmar “son cosas que están contadas de una manera, como si viviéramos en el país de las maravillas, cuando es todo lo contrario”, y por otro lado advirtió que “es muy preocupante que se afirme que tenemos que licitar y gestionar las 678 viviendas restantes y no es así”.

“Siempre ese acuerdo se trabajó sobre las 1310 viviendas correspondientes a la cuarta etapa del proyecto de la Nueva Formosa, obtuvimos la aprobación técnica, lo cual nos habilitó a licitar toda la obra, hasta su pre adjudicación inclusive, tal cual consta en la secretaria de Vivienda de la Nación. No es que nosotros no hayamos hecho las gestiones sino que ellos nos aprobaron un parcial de 632, que son las que se están ejecutando ahora”, concluyo.