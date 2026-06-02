Amplia jornada de controles de salud en el CDI “El Principito”

Compartir

El equipo del centro de salud 8 de Octubre, se trasladó hasta el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “El Principito” del barrio Simón Bolívar, para monitorear de cerca el estado de salud de las niñas y niños que asisten a dicha institución y, a su vez, acercarles múltiples prestaciones que se encuentran disponibles de manera gratuita desde la salud pública provincial.

Las evaluaciones incluyeron mediciones antropométricas de peso y talla, así como controles de la tensión arterial, temperatura, latidos y frecuencia cardíaca. Se sumaron también exámenes de la agudeza auditiva y visual, revisiones psicomotoras, más otros chequeos pediátricos físicos y clínicos, correspondientes a las distintas edades.

De igual modo, los pequeños recibieron atenciones médicas y odontológicas, seguido de un completo chequeo nutricional. “Además, fueron revisados los carnets de cada uno, a fin de poner al día los esquemas de vacunación”, comentó el director del centro de salud, el doctor Marcelo Silva.

Al respecto, dio a conocer que fueron aplicadas las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones, de acuerdo a la edad “como, por ejemplo, las llamadas del ingreso escolar, que se aplican entre los cinco y seis años y, también, acorde a las condiciones específicas de salud de cada niño, como es la dosis antigripal para los que están en los grupos de riesgo”, detalló.

Seguidamente, Silva destacó que, en el marco de esta jornada sanitaria fueron beneficiados “un total de 77 niñas y niños, que asisten al CDI, tanto en el turno mañana como en el turno tarde”, ya que fueron alcanzados con las atenciones, controles, la instancia de de vacunación y otras prestaciones de salud, como “derivaciones para interconsultas oftalmológicas y con el servicio de piscología”, entre otras.

Por otra parte, el médico informó que el equipo de salud aprovechó la ocasión para aplicar la vacuna antigripal al personal que trabaja en el CDI.

Resaltó que “entre los menores y los adultos fueron aplicadas alrededor de 90 dosis de las distintas vacunas”.

Más adelante, expuso que, desde su centro de salud, esta actividad se hace periódicamente en el CDI tal como lo realizan otros efectores sanitarios, de la Capital y del interior, porque el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, implementa esta estrategia sanitaria para garantizar a las niñas y niños el acceso a los servicios de salud gratuitos y de calidad.

“La salud de los más chiquitos es una política prioritaria del Estado provincial en todos los ámbitos. Por eso, además de los controles y atenciones que se dan en el marco de la Libreta de Salud Escolar, en las escuelas de los niveles inicial y primario, los equipos de salud llegan también a otras instituciones como los Centros de Desarrollo Infantil”, afirmó el funcionario al finalizar.