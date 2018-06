En Formosa llevan realizados 262 trasplantes de órganos

Compartir











El coordinador del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Formosa (CUCAIFOR), el doctor Cristian Antúnez, indicó que “hasta este momento son 262 los trasplantes realizados en el Hospital de Alta Complejidad”.

“Tenemos que agradecer a todas aquellas personas que ya se han manifestado y hay otros que lastimosamente al fallecer se transformaron en donantes, permitiendo que se realicen hasta este momento los 262 trasplantes en el Hospital de Alta Complejidad”, manifestó.

Hizo notar que “debemos tomar conciencia de que todo lo que tenga que ver con la salud nos afecta a todos. Todos podemos tener un problema de salud, uno mismo, nuestros padres, hijos, hermanos, tíos, amigos o compañeros de trabajo, con lo cual tenemos que responder a ese llamado y a esa necesidad, manifestando nuestra voluntad de ser donante, por si en algún momento nos sucede algo nuestra familia puede seguir adelante y darle la posibilidad de vivir a otras personas”.

Por su parte, Ricardo Correa, trasplantado cardíaco, remarcó que “sin la solidaridad de la gente y sin el amor a la vida no hay donación. Y si no hay donación, no hay trasplante ni proyección de vida”, por lo cual consideró importante “concientizar a la población día a día para que sepan lo que significa realmente donar un órgano”.

“En mi caso personal, me dieron una nueva vida, otra oportunidad. Ya van a ser diez años desde que me trasplanté y hasta el día de hoy tengo una vida normal y puedo disfrutar de mi vida y mi familia, volcando mi experiencia hacia aquellas personas que tienen temor o el tabú de donar los órganos. La donación es amor a la vida”, finalizó.