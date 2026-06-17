El ministro Atencia saludó afectuosamente a los ingenieros e ingenieras en su día

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Cada 16 de junio se conmemora el Día del Ingeniero, en homenaje a la fecha en que se inició la enseñanza de la ingeniería en la Argentina, en el año 1865, mediante un decreto que estableció la creación de esta carrera en la Universidad de Buenos Aires.

Con motivo de esta celebración, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar sus felicitaciones a todos los ingenieros e ingenieras en su día, subrayando el valioso trabajo que realizan en favor del crecimiento de la provincia de Formosa y, particularmente, del fortalecimiento del sistema público de salud.

“Los profesionales de la ingeniería cumplen un rol esencial en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Su trabajo permite fortalecer la infraestructura hospitalaria, incorporar nuevas tecnologías, garantizar el correcto funcionamiento de los equipamientos y desarrollar soluciones que mejoran la calidad de atención que reciben los pacientes”, expresó el funcionario.

Asimismo, puso en valor que, con sus conocimientos y capacidades técnicas, contribuyen día tras día al mantenimiento, la planificación, la innovación y la optimización de los servicios de salud. “Su participación resulta clave para acompañar las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, aportando innovación, eficiencia y sostenibilidad a cada una de las acciones destinadas a cuidar la salud de la población”, señaló.

Seguidamente, Atencia destacó que el ámbito sanitario presenta desafíos permanentes y que, en ese contexto, la ingeniería constituye una herramienta indispensable para continuar construyendo un sistema de salud moderno, accesible y con capacidad de respuesta en todos los puntos del territorio provincial.

“A cada uno de los ingenieros e ingenieras, y en especial a quienes forman parte de la salud pública de Formosa, les agradezco por su comprometida labor diaria, que engrandece a nuestra provincia y, sobre todo, por poner sus conocimientos al servicio de la salud de toda la comunidad. Muy feliz día, queridos profesionales”, concluyó.