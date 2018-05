Espectadores del suspendido show de Paulo Londra, pueden reclamar entradas, transporte y otros gastos

Compartir











Como consecuencia de los graves hechos acaecidos el ultimo domingo 6 de mayo en un salón de fiestas ubicado sobre avenida Gendarmería Nacional al 1500 y en donde se llevaba a cabo el recital del artista Paulo Londra y siendo que unas 21 personas sufrieron descompensaciones durante el show musical, porque el lugar se encontraba colapsado, lo que llevo a que a los pocos minutos de iniciado el mismo se suspendiera, varias fueron las consultas que recepciono la Defensoria del Pueblo sobre el particular.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca señalo que “existen vigentes normativas tanto nacionales, provinciales y municipales para que eventos de estas características se realicen en forma segura, pero para ello se debe trabajar de manera coordinada y dar a todos los concurrentes las garantías necesarias y para que ello ocurra se deben cumplir con las reglas que regulan esta actividad”.

Por ello afirmo que “no hay responsabilidad sin culpa y en este contexto hemos solicitado con carácter de urgente, los antecedentes necesarios en base a lo prescripto por el decreto 21/2004 y la Ordenanza 4633/2004 a la Dirección de Bromatología, Higiene y Comercialización de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a Rubén Rodríguez- Sonido & Iluminaciones – Diego Producciones, al Jefe de la Policía de la Provincia y al Hospital de la Madre y el Niño, para de esta forma poder deslindar responsabilidades”.

Explica que si bien no existirían víctimas, si se encuentran algunos menores de edad en observación en el nosocomio antes nombrado, esto en lo que respecta a la integridad psicofísica de los asistentes y, por otro lado están quienes pretenden un resarcimiento económico ya que se habrían visto estafados al pagar las entradas y que el espectáculo se suspendiera por causas que no están relacionadas directas o indirectamente con los consumidores”. Sobre esto último fue señalado que “aquí si entra a tallar las obligaciones legales, extracontractuales y contractuales de los organizadores, “que deberán dar una respuesta a quienes pagaron para disfrutar de un espectáculo y no lo pudieron concretar por causas ajenas a su voluntad”.

Desde el Organismo de la Constitución se informó que “varios padres y adolescentes se encuentran absolutamente indignados ya que no solamente estuvieron horas esperando para ingresar al salón donde se iba a desarrollar el espectáculo, gastaron mucho dinero en entradas, transporte y abruptamente el espectáculo fue suspendido”. Por ello dijo que “de acuerdo a la Ley de Defensa al Consumidor, en caso de frustración de un espectáculo ya sea porque se hayan vendido mas entradas de las que correspondían o cualquiera fuere la causa, los consumidores tienen el derecho y pueden solicitar a los organizadores, al productor o a los comercializadores de las entradas que le devuelvan el dinero y otros gastos, como así también disponen de la posibilidad de reclamar daño directo por los perjuicios ocasionados, es decir pueden pedir un resarcimiento por lo efectivamente sufrido, los gastos generados, perdida de tiempo y de esta manera hacer operativos los derechos de los consumidores”.

Concluyo diciendo que “también podría corresponder la aplicación de una multa o sanción por parte del Municipio, para los antes citados, y en último caso el inicio de una acción judicial”. Por ello desde el Organismo de la Constitución se ofreció a todos los damnificados un asesoramiento gratuito a través de sus correos electrónicos depuefor@fibertel.com.ar; denuncia@formosa.gov.ar; o concurriendo personalmente a la sede de la calle Padre Patiño 831 en horario de 08 a 13 y de 18 a 20 hs.