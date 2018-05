Concurso de la canción inédita infantil

Compartir











A fin de fomentar actividades artísticas en la disciplina música de todos los docentes de Formosa, en una competencia abierta que incentive la creación, está a pleno el certamen de “Canciones Inéditas Infantiles para Material Didáctico”. La inscripción de las obras se recibirá hasta el 30 de mayo del presente año, en las oficinas de la Subsecretaria de Cultura, sita en el Ministerio de Cultura y Educación, Av. 25 de Mayo N° 58. Las obras deberán tener los ritmos propios de nuestra región cultural (guaranítica, oesteña, litoraleña o étnica) y su temática será el Agua. La participación se podrá realizar de forma individual o grupal con un máximo de cuatro personas. Los compositores podrán presentar hasta cuatro canciones, pudiendo ser premiadas, en esta oportunidad, solo dos, las que serán incluidas en este primer material discográfico. Para cumplir con el requisito de canción inédita deberán tener en cuenta: entiéndase por Canción Inédita, aquellas obras que no hayan sido divulgadas al público, transmitida por radio, TV, grabadas en casas discográficas y que no hayan sido presentadas en otro concurso. El tema deberá ser original, que la música y la letra no supere los 8 compases, por lo menos a otra ya creada, teniendo la facultad, el jurado, de descalificar la misma por plagio. El premio será la grabación de un CD con los 12 temas ganadores y a los autores se les entregara un certificado en reconocimiento. Para más información pueden acercarse a la Subsecretaría de Cultura, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 hs. o bien a través del correo electrónico: subseculturafsa@formosa.gov.ar