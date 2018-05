Un ex director apasionado y feliz con ver la escuela tantas veces soñada

Compartir











El ex director de la Escuela de la EPETP 10, Gerardo Olmedo, un apasionado de la docencia recordó que este 7 de mayo se conmemoraba natalicio de Evita, diciendo que “Perón no hubiera sido Perón si no estaba Evita y la escuela técnica no hubiera sido la escuela técnica si no estaba Perón”.

Visiblemente emocionado, Olmedo exclamó “¡Qué lindo es volver a casa! ¡Y qué casa! ¡Qué gigante y moderno es este Centro de Formación Profesional 10”, ponderó, tras agregar que “esta realidad es la imagen de la escuela tantas veces soñada”.

En otro tramo de su discurso hizo notar que “la comunidad está gozosa y agradecida, con el señor Gobernador ya que es un nuevo y completísimo templo de la formación técnico profesional que está a la altura de cualquier otra del país”, reiterando su profundo agradecimiento a la gestión del Gobierno provincial por la decisión política de construirla puesto que corona muchas historias vividas desde 1997.

Para el docente, ya abuelo, el edificio de escuela recientemente inaugurada “es la escuela del trabajo” haciendo hincapié que “no es una escuela más, es una institución de formación de profesionales formoseños, no es igual ni es mejor, sino pleno y necesario porque en instituciones como éstas, de formación profesional se conjuga la educación y el trabajo.”

Finalmente Olmedo resaltó el rol social de las instituciones de formación profesional haciendo hincapié “esta escuela a lo largo de su historia ha construido justicia social, aquí están los talleres para los que tienen camisa y para los descamisados de Evita, brindando igualdad de oportunidades.”