Proclama de dirigentes del peronismo a favor de la unidad y lealtad al conductor

A través de una pronunciamiento hecho pública, un grupo de destacados dirigentes del justicialismo local, estos renovaron el llamamiento a la “unidad y lealtad al conductor Gildo Insfran”.

El legislador provincial Luis López Guaymás, la secretaria de la Mujer, Angélica García, el Escribano Mayor de Gobierno, Héctor Gallardo, el ex diputado Hugo Jara, entre otros dirigentes como Silvio Larracet, Rubén Santander, César Martínez, Melanio Acosta y Franklin Oviedo, dieron a conocer su proclama donde aludieron: “En estos momentos difíciles que viven y sufren los argentinos en nuestra querida patria con oscuros nubarrones ciñéndose en el horizonte, es cuando los atisbos de la luz que brilla en la oscuridad se hace más necesario que nunca.

Como en el barco zozobrando en la tormenta el timón enfila hacia el faro que da la seguridad que el destino y la propia vida están a salvo. Y es precisamente Formosa la cima en que se yergue este faro. Es aquí en Formosa donde nace el conductor que no solo planea sino que también ejecuta. El conductor que hace cosas permanentes, el que nació para eso, el que sabe que la conducción se comprende, no se aprende. Este conductor se llama Gildo Insfrán y conduce al peronismo formoseño de victoria en victoria transformándose así en faro de luz para los peronistas de la Argentina.

Por ello es a él quienes los enemigos de la Patria porque además tiene claro que nada es tan peligroso como decir la verdad y defender la justicia, pero nada tan honroso.

El compañero Gildo Insfrán carga sobre sus espaldas el peso de conducir los destinos de nuestra Provincia, de liderar el Movimiento Justicialista formoseño y además llevar claridad con voz autorizada dentro del Movimiento Nacional Justicialista desde su rol como presidente del congreso del ahora intervenido Partido Justicialista.

Sin dudas una pesada mochila que sumada a la bronca de la sociedad por la frustración colectiva, la angustia económica, la falta de trabajo y la Traición a la esperanza de una vida mejor, perpetrada por el gobierno nacional pero absolutamente blindada por una fantástica exaltación mediática de que lo bueno está por llegar, hace parecer que la lucha va a ser titánica.

Pero el conductor sabe que lo acompaña el esclarecido pueblo formoseño, quien a los intentos de dividirnos para reinar le impondrá unirnos para no ser dominados. Sabe que ante un sistema capitalista con un individualismo deshumanizado le antepondrá la solidaridad y que a los intentos de quebrar el tejido social lo enfrentará con la organización.

Sabemos que con la organización integral del pueblo se va dar la realidad que muchos anhelan y que no es otra cosa que la comunidad organizada que aquí ya está plenamente vigente y se llama modelo formoseño.

Pero igual debemos estar atentos porque esta lucha es permanente y no solo contra la oligarquía que todos conocemos sino que además porque en toda organización están los que sirven a la causa común y los que se sirven de ella. Sabemos que tener un dirigente que vaya tras otros objetivos ideológicos o políticos dentro de nuestra organización es como tener una bomba de tiempo en nuestra propia casa y además el que en nuestro movimiento lucha contra otro grupo peronista para defender intereses personales ese es un traidor. Si alguno considera que no se le dan las posibilidades dentro del Justicialismo y con esa excusa se marchan le recordamos que el peronismo formoseño siempre tuvo elecciones internas como ahora mismo que están convocadas para el 24 de Junio de este año, y si así igual no se sintieran contenidos les queda el recurso de la Ley de Lemas para expresar sus disidencias o diferencias.

El peronista sabe que tenemos enemigos de afuera y de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del Pueblo, es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo, es un compañero. Quien lucha contra un compañero o es un enemigo o es un traidor.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente por los humildes de nuestra Patria en estas duras horas de prueba donde cada uno de nosotros será un vigía permanente del movimiento.

Hoy reafirmamos la lealtad al conductor, el compañero Gildo Insfrán. Hoy manifestamos: “Tenemos al conductor del Movimiento, al estratega y visionario. Y además somos un Pueblo esclarecido por lo tanto la unidad del peronismo va a continuar siendo una realidad en nuestra querida Formosa y un Faro de Esperanza para quienes aman nuestra querida patria”, concluyeron.