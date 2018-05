Mayans: “Advertimos desde hace mucho que el plan económico nacional nunca cerró”

Compartir











Tras la escalada del dólar en las últimas horas y el malestar que la situación económica genera en la sociedad, el Senador Nacional por el Justicialista, José Mayans recordó que “hace mucho tiempo habíamos advertido que el plan económico impulsado por el Gobierno Nacional no cerró desde un principio pues tiene una visión absolutamente equivocada, con un país prácticamente dolarizado y sumido en una crisis que afecta a todo el sistema”.

En ese sentido fue contundente al afirmar “vivimos en un país prácticamente dolarizado en todo, en la energía, en el costo de los servicios, inclusive la canasta básica, lo único que no está dolarizado es el salario. Entonces se produce una crisis porque el pueblo no puede acceder a los servicios, no puede acceder a lo básico para tener una vida digna, lo que da cuenta del fracaso del plan económico impulsado por el gobierno nacional.”

Agregó el senador “el equivocado programa de este Gobierno basado en la apertura de la importaciones terminó con la industria nacional y esto obviamente da una balanza comercial negativa de más de 10 mil millones de dólares que es de donde se nutre el país para poder pagar la deuda, lo que habla a las claras del fracaso del plan económico. Esto se cubría con deuda y con lebacs, que últimamente dejaron de ser negocio por lo que la gente prefiere el dólar. El Banco Central actúa entonces de forma desesperada elevando las tasas de interés en altos porcentajes”

“Gracias a Dios Formosa está desendeudada”

Mayans resaltó que “la provincia de Formosa, gracias al rumbo tomado por la gestión del Gobernador Insfrán está desendeudada, porque si hubiera tenido deuda esto sería catastrófico pues el plan económico del gobierno nacional ha generado deudas en dólares” agregando que el gobierno nacional se equivocó de rumbo por lo que el país necesita de manera urgente un cambio de rumbo en la economía para que la situación no se torne mas insostenible.