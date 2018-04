Trabajan en acciones que faciliten el acceso de escolares al siguiente nivel

Compartir











El director de Educación Primaria, el profesor Vicente Martínez, explico los alcances de la jornada de articulación de docentes de los Niveles Inicial y Primario a fin de que ambos niveles puedan “compatibilizar estrategias comunes que permitan una mejor inserción”.

“Estamos continuando una línea de acción que viene desde hace muchos años y con esta renovación de los directivos de Educación Primaria queremos reforzar la articulación entre el Nivel Primario con el Inicial y el Secundario, porque hoy ya no son estancos los Niveles del sistema educativo. La trayectoria escolar del alumno comienza en el Inicial y finaliza con la terminalidad del Secundario”, expuso.

Puso de relieve que “se nota en algunas escuelas, no en todas, en determinadas prácticas y circunstancias, un quiebre entre lo que sentía el alumno que terminaba el Nivel Inicial e ingresaba al Primario. Para eso son estas jornadas de articulación para ver la manera de que tanto docentes de primer grado y las ‘seños’ del Nivel Inicial puedan compatibilizar estrategias comunes que permitan una mejor inserción en el Primario de los chicos que salen del Inicial”.

“Esto porque el núcleo fundamental dentro del sistema educativo lo constituye la escuela primaria”, enfatizó el profesor Martínez, marcando que “es donde el chico transcurre seis años, tiene asignado un docente cada año de su trayecto formativo y el docente está comprometido tanto con lo institucional pero también con su grupo áulico, cosa que ya después en el Secundario se diluye”, concluyó.

Enlazando niveles

Fue en el EJI 8 “Ana María Pomponio de Scarpa” donde se realizó el Primer Encuentro de Articulación del Proyecto “Enlazando Puentes” y donde se trabajo justamente en aunar criterios pedagógicos y estrategias que aportarán a los trayectos de formación de nuestros niños.

Estuvieron presentes los directores de Educación Inicial, Olga Lotto, de Educación Primaria, Vicente Martínez, la delegada zonal de Capital, Mirta Medina, equipos técnicos y docentes de las áreas convocadas. “Este es el primero de los tres planificados para el presente ciclo lectivo, hoy estaremos abordando lo que es la transición del niño desde el Nivel Inicial al Primario, para que este pasaje no sea brusco. Nuestra intención es que el pequeño no se sienta frustrado sino acompañado, por ello, nos perfeccionamos constantemente y trabajamos conjuntamente ambos niveles para seguir enriqueciendo los proyectos en las escuelas, incorporar nuevas metodologías y alcanzar lo que nos proponemos. El compromiso es cada vez mayor porque la sociedad nos demanda mayores exigencias, el trabajo del docente va más allá, él tiene que estar a la par del niño en el nivel que se encuentre”, expresó Lotto. Esta actividad tendrá su réplica con otros grupos quienes también asistirán a la capacitación en contra turno, teniendo la oportunidad de capacitarse y no perder sus clases áulicas. “Desde el Nivel Primario nos abocamos de lleno a lo que hace a las tareas y actividades del primer grado, de cómo yo, maestra de escuela primaria, quiero recibir a