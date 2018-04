Vecinos del barrio Virgen de Lourdes resaltaron tarea de la Brigada Sanitaria

Compartir











La Brigada Sanitaria, llevó adelante y amplio y minucioso trabajo en el barrio Virgen de Lourdes casa por casa, por lo que vecinos del barrio del acceso norte de nuestra ciudad, resaltaron el gran trabajo llevado adelante por estos agentes, a quienes manifestaron su agradecimiento por instruirlos en el uso de insecticidas y repelentes, además de brindarles capacitación de cómo descacharrizar los hogares y mantener limpio los diversos sectores donde podría generarse un criadero de mosquitos.

Además, de esta forma y con esta manera de trabajar, se logra que cada vez sean más los vecinos que colaboran con las brigadas sanitarias en las tareas necesarias para evitar la reproducción de mosquitos. Es de saber que en cada barrio de la ciudad los vecinos juegan un rol muy importante en la campaña contra el mosquito vector del dengue, zika y chikungunya. Si bien las brigadas realizan fumigaciones y descacharrizados de manera planificada en el cronograma semanal, los vecinos del Virgen de Lourdes enfocaron en remarcar que “son los habitantes de cada hogar formoseño quienes deben velar por la limpieza de sus patios. La importancia se da considerando que cualquier elemento en desuso al aire libre, tal sea una tapita de gaseosa, puede acumular agua que servirá de reservorio de larvas, que luego serán mosquitos”.

De esta manera, es que muchos vecinos valoraron el accionar de las brigadas y pidieron a sus vecinos, en cada barrio, sumarse a la prevención trabajando simplemente desde sus hogares. Sin mosquito no hay dengue, y esta situación es entendida por muchos vecinos, quienes comentaron su opinión de las tareas que se realizan en el marco de la prevención y que llamaron a otros vecinos a interesarse y colaborar para evitar la proliferación de mosquitos.

Los vecinos indicaron que “hay una cuestión de fondo que también debemos tomar conciencia como vecinos y es el hecho de que los brigadistas y todo el trabajo que hacen es una ayuda al trabajo que todos los vecinos debemos realizar en nuestras casas, y ahí es donde está el verdadero problema. No todos limpiamos y nos preocupamos de mantener una buena higiene dentro y fuera de nuestras casas, muchos vecinos no limpian, no sacan la basura, acumulan muchas cosas que cuando llueve junta agua y eso es foco de reproducción del mosquito, eso es lo que muchos vecinos no entienden”.

“La verdad que estamos muy agradecidos por el trabajo de concientización que hacen los brigadistas, por la amabilidad, seriedad y profesionalismo que lo hacen, ya que es muy importante porque nos ayudan a saber más cómo prevenir en nuestras casas y tomar conciencia sobre esta enfermedad que se puede prevenir si todos los vecinos nos tomamos enserio la campaña y nos cuidamos entre todos”, aseguraron.