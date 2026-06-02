Abrió la edición 2026 de los Encuentros Corales Escolares

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Dio inicio este martes 2 la edición 2026 de los Encuentros Corales Escolares “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”. Esta propuesta del Programa Provincial de Coros Escolares, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), se desarrollará tanto en establecimientos de la ciudad capital como en el interior provincial.

Este evento se abrió en escuelas de la ciudad de Formosa, correspondientes al Nivel Primario. Por la mañana, se desarrolló en la EPEP N° 3 “Dr. Luis Sáenz Peña”, donde acompañó la presentación el ministro Julio Aráoz y otras autoridades educativas. Mientras que por la tarde se realizó en la EPEP N° 1.

La responsable del Programa Provincial de Coros Escolares, la profesora Griselda Paredes, consignó a AGENFOR que el 5 de junio se sumará la Delegación Zonal Laishí, así los encuentros se llevarán adelante en escuelas de Herradura.

Asimismo, se comprenderá a las escuelas de la Delegación Zonal Villafañe. Mientras que el 26 de junio a la Delegación Zonal Pirané, para así también integrar a establecimientos de esa jurisdicción.

No obstante, aclaró que se sigue trabajando con las demás Delegaciones Zonales de la provincia, con el fin de que se repliquen en todo el territorio formoseño los encuentros corales.

Esta propuesta, cabe resaltar, que forma parte del calendario escolar, a través del cual se “pretende que las escuelas formen sus coros escolares y presenten dos canciones de autores formoseños”, indicó Paredes.

Y marcó que “la actividad artística es enriquecedora en la formación, sobre todo, en la comunicación, la expresión”, así como “el hecho de subir a un escenario moviliza mucho a los niños, donde aparecen los nervios y aprenden justamente a gestionar las emociones, porque, si bien hay contenidos musicales que se trabajan, también existen otros contenidos que favorecen a la formación del niño a la hora de comunicarse”.

Continuando con el cronograma de presentaciones de los Encuentros Corales, edición 2026, este miércoles se realizará en la EPEP N° 58 (8.30 horas) y en Don Bosco (15 horas).