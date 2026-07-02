Insfrán celebró el nuevo aniversario de la Universidad Provincial de Laguna Blanca

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El gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, celebró este 1° de julio el cuarto aniversario de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), cuya institución es “continuadora del proceso que se inició con el Instituto Universitario de Formosa, para acercar la educación superior al territorio, ampliar oportunidades y aportar al crecimiento de Formosa y la región”.

Es decir que, “desde su creación, se consolidó como parte del sistema universitario nacional, con una propuesta académica orientada al desarrollo sostenible y a las ciencias de la salud”, afirmó el primer mandatario y marcó en ese sentido que “son cuatro años de crecimiento, formación y sueños que empiezan a hacerse realidad para cientos de jóvenes”.

Y resaltó que “la mayoría de ellos de primera generación de universitarios en sus familias, reafirmando que el acceso al conocimiento transforma vidas y fortalece el desarrollo de toda la provincia”.