Zorrilla adelantó que el regreso a las clases presenciales será de forma paulatina

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Zorrilla, fue consultado acerca del regreso a la presencialidad en Formosa y anticipó que el mismo será “de manera progresiva”. Tales afirmaciones fueron hechas en el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”.

En primer lugar, el funcionario recordó que, el pasado martes, el gobernador Gildo Insfrán “hizo una referencia importante con el tema del regreso a la presencialidad en nuestras escuelas”; y admitió que “tomar la decisión de salir del aula no es fácil, no es simpática, no nos gusta ni a los estudiantes, padres ni docentes”, pero explicó que “se hace en función de un objetivo superior como es el cuidado de la vida y la salud de los formoseños”.

“Para eso también nos basamos en evidencias científicas que estamos mostrando todos los días a la población en esta conferencia. La evidencia habla de que están bajando los casos nuevos por día, llegamos a más de 1000 y hoy estamos en 400 y algo, es decir, tiene una tendencia esperanzadora”, indicó.

Y agregó: “Esto nos está llevando a tomar las precauciones y conclusiones de que, por ahí, haciendo cálculos de las vacunaciones, el tiempo que necesita para desarrollar los anticuerpos las personas, podríamos estar llegando a fines de julio, después del receso invernal, con la posibilidad de empezar a regresar a las aulas”.

En ese sentido, Zorrilla advirtió que no será “en forma masiva sino en paulatina” y de una manera “bien planificada para no poner en riesgo a niñas, niños, jóvenes y nuestros docentes”; y anticipó: “No va a ser una presencialidad absoluta, porque todavía estamos en riesgo, pero sí va a ser una progresión sucesiva de eventos que nos va a permitir que los estudiantes tomen contacto con los docentes y puedan mejorar aún más el cuidado de sus trayectorias”.

“Tendremos en cuenta los lugares donde hay más casos, menos casos, más circulación, descensos, para planificar el regreso a las aulas, ya se va a informar en el momento adecuado”, sentenció.

Por último, el titular de Educación, señaló que “la virtualidad va a persistir” porque “vino para quedarse, pero no para reemplazar la presencialidad”.

“Nosotros no queremos reemplazar la escuela presencial por la virtual pero sí hemos aprendido a aprovechar estas herramientas que nos da la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, eso sí se va a quedar”, concluyó.