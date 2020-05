Celauro aseguró que los medios nacionales “utilizaron la mentira como argumento”

Compartir











El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, criticó a los medios nacionales por utilizar “la mentira como argumento para atacar al gobernador Gildo Insfrán”, marcando que no lo sorprende debido a que “siempre han buscado un motivo, cualquier cosa para atacar al doctor Insfrán y a los formoseños”. Respecto a la participación de los hermanos Martín y Gabriel Hernández, enfatizó: “Desde el 83′ que estoy en política y siempre hubo serviles y cipayos, que responden a intereses extranjeros, a mí no me extraña”.

Ante la información difundida por algunos medios nacionales que señalan que en Clorinda existen casos de paraguayos que cruzan la frontera para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el intendente de esa localidad, Manuel Celauro, afirmó que “se trata de un ataque mediático que sabemos bien no es nuevo, siempre han buscado un motivo, cualquier cosa para atacar al gobernador Gildo Insfrán y a los formoseños”, marcando que “es una cosa rara, en vez de elogiar y felicitar que una provincia no tiene hasta la fecha casos de COVID-19, pero a esos medios como Clarín y TN les duele, les molesta”, en alusión al status sanitario libre del virus que tiene Formosa.

Refiriéndose a los medios, expresó: “Por el impacto que tienen en la difusión de las noticias tanto a nivel nacional como internacional se aprovechan de la gente para hacerles creer que las personas que están cobrando la IFE en Clorinda son paraguayas, lo cual sabemos perfectamente que no es cierto”, ampliando que utilizaron fotos “que son una vergüenza, ya que en el caso del banco se ve en la imagen que circuló que está sobre una calle de tierra, lo cual no se corresponde con nuestra localidad. En Clorinda todos los bancos que hay están sobre calles pavimentadas”.

Indicó que otra fotografía que circuló fue la de beneficiarios de la IFE en la localidad de Misión Laishí, atribuyendo que se trataba de paraguayos en la zona de Clorinda.

Ante lo expuesto, de forma categórica acusó: “Usan la mentira como argumento lo cual no es bueno, la prensa no está para eso”, y advirtió que en el gobierno del expresidente Mauricio Macri “tuvieron cuatro años para depurar el padrón de la ANSES, ¿saben lo que hicieron? Un desastre, dejaron sin pensión a la gente que realmente lo necesitaba”, en respuesta a la denuncias mediáticas de la oposición (UCR Juntos por el Cambio).

Consideró que por esta razón, “a la oposición le va mal en las elecciones, porque apelan a la mentira y al ataque personal porque no tienen argumentos políticos”.

Respecto a la investigación iniciada por el fiscal Federal Luis Benítez, opinó: “Se equivoca al sumarse a este circo. Es como que TN nos marca la agenda a nosotros”.

Ratificó el apoyo de todos los intendentes al gobernador Insfrán en el marco del Consejo Provincial de Municipios, y agregó: “Lo hacemos por una cuestión formal, pero el verdadero respaldo al Gobernador es a través del voto, donde en la última elección en Clorinda sacó el 83 % de los votos, ése es el verdadero respaldo, la gente lo quiere y lo vota”.

Para finalizar, reafirmó que “está totalmente cerrada la frontera, lo que me informaron es que Gendarmería Nacional reforzó la tarea”, y detalló que la localidad de Clorinda tiene más de 25 km. de frontera con Paraguay, que en todo momento está siendo monitoreada por la fuerza federal, y que se cuenta con el apoyo del personal de la Policía de la provincia, ubicados en las calles que convergen con el paso fronterizo.