El Potrillo: La EPES N° 2 celebró sus 40 años de historia al servicio de la comunidad

Compartir

Este martes 2 de junio, la comunidad educativa del departamento Ramón Lista se vistió de fiesta para conmemorar las cuatro décadas de vida institucional de EPES MEIB Nº 2 de la localidad de El Potrillo.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB), entendida como propuesta metodológica, pedagógica y didáctica, y también como una línea central de la política educativa de la provincia de Formosa, tuvo en esta escuela un punto de referencia fundamental. Desde allí surgieron las propuestas de educación secundaria intercultural bilingüe que luego se extendieron para transformar las realidades de las comunidades de María Cristina, Lote 8, San Martín, El Quebracho, Villa Devoto, El Favorito, El Chorro, La Brea y El Divisadero.

Así lo indicó, la diputada provincial justicialista, Cristina Mirassou, una de las primeras médicas y docentes de la zona, quien compartió su emoción y analizó el impacto de las políticas de inclusión del Modelo Formoseño en el oeste provincial.

“Comenzamos de forma muy humilde en los años 70 y hoy vemos un presente con casi 700 alumnos y un futuro con jóvenes que ya estudian medicina e ingeniería”, destacó la legisladora.

Pioneros en legislación aborigen

Asimismo, recordó que esto es fruto de “la Ley Integral del Aborigen N° 426”, sancionada y promulgada en 1984, apenas retornado el orden democrático.

Y señaló que “con esta ley, que se considera pionera en Argentina como ley aborigen, se consagraron derechos a la Educación Intercultural Bilingüe, devolución de las tierras, y se fue implementando la estrategia de la atención primaria, entre otras cuestiones”.

En este sentido, indicó que tras concretar la educación primaria, los propios dirigentes “solicitaron ir por más”, añadiendo que “así nacieron simultáneamente cuatro secundarios, el primero en el barrio Namqom en Capital, el segundo en El Potrillo, tercero en Ingeniero Juárez y luego, en El Chorro”.

Puntualizó que “el primero en el departamento Ramón Lista fue en El Potrillo y de allí, anexos al resto del departamento, llegando a María Cristina, Lote 8, El Chorro, El Quebracho, Villa Devoto, El Favorito, La Brea y El Divisadero”.

De esta manera, celebró que “la matrícula actual de El Potrillo ronda los 700 alumnos, donde el 70% son mujeres” destacando que “esto refleja los logros de las políticas del gobernador Gildo Insfrán y el Modelo Formoseño al favorecer con mayores oportunidades a quienes históricamente se encontraban más postergadas”.

Encuentro comunitario y pluricultural

Mirassou, quien participó de la celebración en la escuela este martes, expresó que “fue una jornada muy emotiva que contó con una amplia participación de toda la comunidad, reuniendo a los primeros egresados, docentes criollos y aborígenes, padres, pastores de la zona e incluso a la partera tradicional de la localidad, configurando un espacio de “encuentro pluricultural y pluriétnico”.

La legisladora hizo hincapié en la importancia del “enfoque intercultural bilingüe que enriquece a todos”, y subrayó que “esto permite entender que las diferencias potencian la convivencia y el compartir distintas cosmovisiones”, marcando que “esto es un valor central dentro del Modelo Formoseño que siempre reivindica nuestra identidad pluricultural y multiétnica”.

Y destacó que los profesionales de las comunidades originarias, entre ellos ingenieros y enfermeros, “eligen regresar a sus lugares natales para volcar sus conocimientos en favor del desarrollo comunitario”, y celebró que “muy pronto la provincia contará con médicos aborígenes formados íntegramente en la Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

“Eso es lo que nosotros valoramos profundamente cuando hablamos de la identidad: un pueblo que tiene valores claros y se siente orgulloso de ellos, porque sus jóvenes regresan. Se trata de estar orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y de lo que hemos sido capaces de realizar en nuestra propia tierra”, afirmó.

Contraste con el escenario nacional

Finalmente, la diputada marcó un profundo contraste entre el modelo provincial formoseño y las políticas de “desprecio y discriminación aplicadas por el actual Gobierno nacional de corte neoliberal” y fustigó las medidas del Ejecutivo central, mencionando “la eliminación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la suspensión de los suplementos alimentarios destinados a las comunidades originarias y el desfinanciamiento sistemático de los programas de salud y de emergencia para personas con discapacidad”.