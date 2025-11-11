El Vicegobernador participó de las celebraciones por el aniversario de Estanislao del Campo

Compartir

En la noche de este lunes 10, el vicegobernador Eber Solís acompañó “con gran alegría”, en representación del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el acto y el desfile por el 111° aniversario de Estanislao del Campo.

Además, se brindó un emotivo homenaje a los primeros pobladores de esa localidad, que “con amor la vieron progresar”, subrayó el Vicegobernador, quien estuvo acompañado por el intendente local Arnaldo Barrios, otros jefes comunales, así como el presidente provisional de la Legislatura Provincial, Armando Felipe Cabrera.

“Como pueblo unido, celebramos el crecimiento, el trabajo y el desarrollo de Estanislao del Campo”, destacó el doctor Solís.

Y enfatizó que “hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, pilares que nos guían en cada acción por el bienestar de todas las familias formoseñas”.