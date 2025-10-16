Se concretó el primer módulo de la capacitación en Equinoterapia en Las Lomitas

Compartir

En el marco del Programa Provincial de Equinoterapia que lleva adelante el Instituto de Asistencia Social (IAS) de Formosa, este jueves 16, desde las 10 horas, el organismo concretó el primer módulo de la capacitación en este deporte con el objetivo de consolidar esta política inclusiva en la localidad de Las Lomitas.

En esta oportunidad la actividad se llevó a cabo en la EPEP 356 y se abordaron los fundamentos de la Equinoterapia a cargo de Verónica Martínez Achaval y Juan Manuel Tamallo, capacitadores de la Fundación Cordobesa de Equinoterapia.

Al respecto, Florencia Vera, del equipo técnico del IAS, conversó con AGENFOR y explicó que la profesora Achaval tiene más de 35 años de experiencia en la formación de profesionales para la realización de este deporte y, puntualmente, “es quien nos capacita a nosotros, en Formosa, hace ya nueve años”.

“Hoy tuvimos la oportunidad de que ella asista a Formosa, capacite al equipo y también traerla a la localidad para hacer el inicio de lo que va a ser acá el programa de Equinoterapia”, indicó.

Asimismo, la referente aclaró que la implementación del Programa en Las Lomitas “es un proceso” por lo que “no es que con una sola apreciación de un solo día vamos a poder realizar”, sino que se trata de “el primer pasito que vamos a dar de la mano de la persona indicada”.

Destacó, también, que esta capacitación fue totalmente gratuita y contó con la participación de profesionales de distintas áreas como así también madres y padres cabeza de familia y de niños con discapacidad, “algunos por curiosidad, otros por intención de, quizás, formar parte del equipo más adelante”.

“Pero lo importante es que tuvo mucha concurrencia, mucha participación de todas las personas de la localidad y de los alrededores”, señaló.

Sobre el final, Vera precisó que, antes de pasar a la parte práctica con los caballos, deben determinar primero el espacio donde se va a desarrollar la actividad, la selección de los caballos y otras cuestiones que hacen al adecuado ejercicio de la misma.

“Tenemos al profesional, que es el marido de la señora Verónica, el experto en los caballos, que se cargará de la selección de los caballos aptos para realizar esta actividad. Creemos que en una próxima visita, si el clima acompaña, estaremos haciendo una parte ya más práctica”, anticipó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Peldaños de Vida, Eva Lucía Benítez; y la secretaria de la misma, Romina López, sostuvieron que este espacio formativo, donde pudieron aprender sobre la técnica y el programa en sí, “es muy importante”.

“Y también que la mayoría de los inscriptos han podido asistir y acomodar, brindar un momento de su tiempo para poder capacitarse, porque esto es después brindar a los que necesitan para ser ayudados, eso es lo que la Equinoterapia va a hacer, ayudar a personas que lo precisan”, consideró Benítez.

A su vez, detalló que entre los asistentes hubo personal de salud, educación, profesores de Educación Física, personas de agrupaciones gauchas que van a trabajar con los caballos y familias de personas con discapacidad, no sólo de la localidad, sino también de otras como Ingeniero Juárez, Laguna Yema y Pozo del Tigre.

Por último, ambas hicieron extensivo su agradecimiento al Gobierno provincial, puntualmente, “a nuestro Gobernador y nuestro Vice, que siempre están asistiendo a las personas con discapacidad” ya que, en este proyecto de provincia, “la inclusión está siempre presente para cubrir todas las necesidades básicas de la sociedad”.