Cabrera aseguró que la “Republica funciona en sus tres poderes”y aludió al fallo de la Corte sobre sesiones virtuales

Compartir











El presidente provisional de la Cámara de Diputados de la Provincia, Armando Felipe Cabrera, valoró el uso de la tecnología en la actual situación de pandemia que genera nuevas formas de comunicación como consecuencia del aislamiento obligatorio. Aseguró que la República funciona en sus tres Poderes y justificó las sesiones remotas o virtuales, tal como lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a través de un fallo que avaló al Senado a sesionar a distancia.

Describió a las pruebas llevadas a cabo en la legislatura local como “exitosas” y descalificó a algunas críticas de un sector de la oposición. Indicó que el máximo órgano del Poder Judicial se explayó respecto a esta modalidad de sesionar, a partir de un planteo realizado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que sienta precedente de esta cuestión “no justiciable”, a un tema de orden político y que es reservado al Poder político, en este caso al Poder Legislativo.

“No hay impedimento para el modo remoto para sesionar. Con el modo virtual, entonces, no se altera el contenido de lo que establece la Constitución en cuanto a sesiones ordinarias, extraordinarias o especiales que son de carácter presenciales. Esta nueva modalidad se adopta con plena validez a los efectos de seguir funcionando como República, dada la situación de pandemia actual”, expresó el diputado justicialista.

Asimismo, subrayó que la decisión tiene que ver con una cuestión de salubridad pública, de cuidar a todos y en este sentido, valoró la valentía que tuvo y tiene el presidente Alberto Fernández en cada medida que adopta como así calificó de “brillante” a la gestión del gobernador Gildo Insfrán en el manejo de la pandemia, con resultados a la vista de todo el país: Formosa con un estatus sanitario libre coronavirus.

“Ojalános mantengamos así hasta que aparezca la vacuna o desaparezca el virus”, anheló el diputado Armando Felipe Cabrera y expresó su satisfacción porque todos los poderes del Estado funcionan.

Resaltó que la sesión remota es válida dentro de la emergencia si bien consideró que habrá quienes argumenten cuestiones que no corresponden y afirmó: “La cámara va sesionar, va producir las resoluciones que tiene que producir y va entrar en un proceso de normalidad”.

EstrategiaElectoral Macrista

Respecto a críticas efectuadas por un exdiputado nacional de la oposición y el supuesto cobro de beneficios por parte de ciudadanos paraguayos, consideró: “Esta equivocado, todavía mantiene una estrategia electoral del macrismo que cree que los formoseños y los argentinos son idiotas. No pudieron sobrepasar los cuatro años de gestión y si el pueblo formoseño no fuera inteligente, no elegiría lo que le conviene hace más de 25 años”.

“Sus críticas no llegan a la población. Porqueel que no es descendiente de paraguayos es paraguayo y vive en Formosa. Es una falacia. ¿Cuántos paraguayos se han radicado en la provincia? En el país hay más de 2 millones. Crean fantasmas electorales”, subrayó el legislador provincial.

Eventual emergencia

Por otra parte, Armando Felipe Cabrera se refirió a la situación sanitaria de Formosa y al respecto, aseguró que “la Provincia está protegida” a partir de todas las medidas adoptadas con antelación. “Estápreparada para una eventual emergencia sanitaria, sostenemos que Dios nos va proteger y vamos a andar muy bien”.