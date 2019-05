LA DEFENSORIA DEL PUEBLO INTERPUSO RECURSOS ADMINISTRATIVOS, EN LA BÚSQUEDA DE QUE EL GOBIERNO NACIONAL ANULE LOS ÚLTIMOS AUMENTOS EN EL PRECIO DE LAS GARRAFAS DE 10KG, QUE YA ACUMULA UN 37% DESDE PRINCIPIO DE ESTE AÑO

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo, se presentó un Recurso Administrativo, contra la Disposición Nº 34/19 dictada por la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la Nación a cargo del Ing. Casares, Carlos Alberto María y que se extendió además al Secretario de Gobierno de Energía Lic. Gustavo Lopetegui y también al Ministro de Hacienda Lic. Nicolás Dujovne, con el objeto de que estas Áreas a cargo del Presidente Mauricio Macri, suspendan inmediatamente la aplicación de los aumentos en el precio de las garrafas de 10, 12 y 15 kg de capacidad, que entraron a regir a partir del pasado 10 de mayo y en consecuencia se ordene, la aplicación del Anterior Cuadro Tarifario que estuvo vigente hasta el 31 de enero del corriente año.El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el precio de la garrafa es determinante en todos los hogares de la provincia de Formosa, que no tienen acceso a la red de gas natural domiciliaria, y por ello,no podemos dejar de denunciar que esteprecio sigue siendo hasta ahora superior al de red y gran parte de los hogares que las consumen se encuentran dentro de los que menos ingresos tiene. Por otra parte, para conseguir los “precios oficiales”, los consumidores deben trasladarse a las “plantas de distribución”, ya que los comercios, estaciones de servicios y otros lugares de comercialización, venden el producto con un “recargo ilegal de hasta un 30% del precio oficial”; perjudicando aún más el bolsillo de los trabajadores. Estos aumentos, fueron publicados en el Boletín Oficial y constituyen un incremento del 4% en el precio de referencia del GLP envasado y también se detalló desde la Defensoría del Pueblo que, si bien aumentó un 8% el subsidio que algunos cobran, pasando a $164, “por lo cual denunciamos que el Gobierno Nacional este año ha autorizado dos (2) aumentos y las garrafas ya acumulan una suba del 37% de su valor”. Desde el Organismo de la Constitución, por otro lado, se hizo notar que el famoso “delivery”, esto es cuando la gente de muchos barrios alejados, piden que les lleven las garrafas a sus domicilios, las empresas distribuidoras en nuestra provincia, se abusan de la necesidad ajena y algunas están cobrando el tubo de 10 kg a $400, llegando otras a los $420 y más también, todo lo cual impacta fuertemente en el bolsillo de las franjas sociales menos pudientes. Asimismo, observamos que los tubos de gas no pueden trasladarse, en el transporte urbano de pasajeros, “y constituye un verdadero peligro que la gente, por conseguir los -precios de referencia- actuales que es de $320 la garrafa de 10 kg al mostrador, se arriesguen a trasladarla en motovehículos o bicicletas, con lo cual tenemos permanentes y gravísimos siniestros viales”. Gialluca, afirmó que en este contexto REFSA GAS S.A., una empresa del Estatal del Gobierno de Formosa, cumple un rol social preponderante al distribuir y comercializar las garrafas de 10 kg en todo el Interior provincial y en los distintos barrios a un precio de $320, siendo así beneficiados grupos familiares que de otra manera, son directamente estafados por los comercios, y esto se da los días sábados, domingos y feriados, en los que las distribuidoras oficiales o de referencia no atienden al público y las familias necesitan el GLP para cocinar o realizar diferentes actividades propias de cada hogar.