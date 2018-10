De la Rosa explico los alcances del debate latinoamericano de fiscalizadores del estado

Compartir











La Auditora General de la Nación, la formoseña Graciela De la Rosa, expuso los temas de relevancia que se debate esta semana en el país en el marco de la Asamblea General del organismo que reúne a las entidades fiscalizadoras de Latinoamérica y que tienen como misión auditar los fondos públicos nacionales.

Se trata de la OLACEFS, Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que reúne a países latinoamericanos,

De la Rosa explico que “a la temática género la vinculamos con la pobreza y llevamos una propuesta que se votara el día viernes. No recuerdo que el tema genero se haya analizado desde la perspectiva de la pobreza, y menos desde la óptica de las auditorias”.

Aclaro que “en este caso estamos auditando como los países, en nuestro caso el gobierno de Argentina, cumplen los famosos ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenibles-. Fijaron 17 puntos que deben ser cumplidos a partir del acuerdo firmado en el 2015 y que estableció para el 2030 estar cumplimentados”.

“Estos objetivos para lograr en los próximos 15 años aspectos fundamentales como erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático”, dijo, añadiendo que “vamos a auditar todo el proceso de cumplimiento o no de estos ODS, donde en el numero 5 aparece el de igualdad de género, pero el 1 es el fin de la pobreza. Lo que vamos a revisar es el fin de la pobreza con género, porque hay algunos indicadores del fin de la pobreza que están relacionados con las mujeres”.

“Y esta auditoría la haremos no solo en el ámbito de la Argentina sino del Mercosur, para lo cual coordinamos con los demás países y en el informe final que se dará a conocer el viernes marcara su relevancia”, señalo.

Indico que “otros dos informes técnicos de gran relevancia están vinculados a compras y contrataciones, y los contratos PPP (Participación Público-Privada). Expertos en derechos administrativos expusieron, y se analiza determinar que se hace con empresarios o ceos que admitieron hechos de corrupción y los contratos”.

Aludió a la inquietud generada a partir de los dichos del ministro de Transporte (Guillermo) Dietrich de que no tienen dinero para comenzar con obras pactadas en el sistema PPP, y las mismas empresas no cuentan con los recursos para iniciar los trabajos pactados. Y no pueden hacerlo por dos motivos: La dolarización y la creciente inflación por un lado y, por el otro, la mayoría de las empresas están envueltas en los famosos cuadernos que les dificulta acceder a financiamiento internacional”.

La OLACEFS es un organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico y de carácter permanente, que fue creado con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias relacionadas a la fiscalización y el control gubernamental, como así también al fomento de las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades.

También cumple funciones de investigación científica especializada y desarrolla tareas de estudio, capacitación, asesoría y asistencia técnica. La Asamblea General se reúne anualmente y constituye la máxima instancia de la organización.