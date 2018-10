Insfran planteo retirar el presupuesto del FMI, lo rehagan y luego se discuta

Compartir











Al hablar este viernes en el acto conmemorativo al día del Camino y del Trabajador Vial, el gobernador Gildo Insfran planteo a Nación que retire el proyecto de presupuesto 2019 que califico como una “falacia” y “elaborado por el FMI”, que lo rehaga y luego sentarse a discutir.

Fue en la sede de la DPV de esta ciudad, donde el primer mandatario califico al presupuesto como “una falacia. Lo mejor que pueden hacer es retirarlo, rehacerlo y luego discutimos. Deben hacerlo en base a la realidad argentina”.

Dejo en claro que “no estamos en la tesitura obtusa de no discutir, pero es imposible con este presupuesto”.

“Deben reconocer dos cosas: Su proyecto económico-político ha fracasado, y que el presupuesto que presentaron no es de ellos sino del Fondo Monetario Internacional”, afirmo categórico.

Otra política que cuestiono es el PPP (Participación Público-Privada), lo presentaban como la panacea y ahora está con serios problemas porque no tienen financiamiento. “Ahora resulta que el ministro (Guillermo) Dietrich viajaba a Estados Unidos para con seguir fondos, no era que el PPP hacia que el privado debía poner los recursos y luego de realizar las obras ir cobrando”.

“Es mentira, siempre el “papa bobo” es el estado, a quien se endeudara para poder hacer algún proyecto”, expuso, aunque se mostro pesimista en que dentro de este contexto conseguir financiamiento. Alerto que este “programa PPP ya fracaso en países europeos como Francia, Alemania e Inglaterra, y aquí nos quieren presentar como la panacea, la transparencia y la conveniencia para el estado nacional”.

Insfran señalo lo malo de dolarizar todo, sobre todo la “materia prima que producimos nosotros y que se utiliza para elaborar la comida”, y expuso el acentuado proceso de depreciación del salario a partir del aumento de las mercaderías en función de la suba del dólar y el combustible, para señalar que son parte de los “momentos muy difíciles que se vienen”.

“Nos quieren vender que Argentina se convirtió en el proveedor de más de 600 millones de habitantes del mundo, pero no podemos dar de comer a los 40 millones de argentinos”, expuso critico.

Insistió en dejar en claro que “no me cansara de decir estas cosas por más que se ofendan”, para pedir

“tener tranquilidad” que seguirá estando con cada formoseño, y significo que “la fuerza de cada uno de ustedes, es la fuerza con la que vamos a vencer”.

Comento que el jueves estando en Buenos Aires se encontró con una manifestación de los trabajadores viales nacionales frente a la casa central del organismo, “reclamando por el desaguace que están haciendo con esa institución desde esta política de entrega”.

“Grande fue mi sorpresa que al bajar el vidrio de la ventana del auto uno de ellos me conoció y me saludo Gildo Compañero y me dejaron pasar”, un gesto que dijo quería compartir con la familia vialera formoseña.

Homenaje a vialera muerta

El gobernador brindo un “profundo y justo” reconocimiento Benedicta Almniron, la mujer que tiempo atrás “perdiera la vida luchando operando una anfidraga para que el agua del rio Pilcomayo ingrese a territorio argentino”

“Y es una mujer la que nos enseño el camino, y en su memoria seguiremos luchando para que cada día Vialidad se consolide más”, significo.

Saludo a los vialeros y tributo un homenaje especial a un sindicalista de la rama y militante del PJ, “Beto” Sebriano.

Durante la ceremonia se entrego medallas recordatorias a más de una treintena de vialeros con hasta 40 años de labor en el organismo, que el gobernador dijo le alegraba, lo mismo que ver el trasvasamiento generacional con una capacitación a través de la Universidad Tecnológica Nacional con asiento en Resistencia. Son el futuro de la DPV, se entrenan para el manejo de maquinas pesadas.