Afiliados al PAMI denuncian abandono a la hora de utilizar el servicio de internación

Continúan las muestras de disconformidad e impotencia de pacientes afiliados al PAMI a la hora de requerir el servicio de internación. De acuerdo a las expresiones de los familiares de abuelos enfermos, muchos en estado de gravedad, los afiliados no tienen opción de sanatorios para recurrir, los cuales rechazan pacientes o alegan que no tienen camas disponibles.

Ante esta situación, la urgencia los lleva a recurrir al Hospital Central, donde quedan gratamente sorprendidos por la atención que reciben. Sin embargo, la obra social no realiza la cobertura en caso de recurrir a la salud pública y nuevamente son rehenes de un mal servicio.

Tal es el caso de una vecina, la señora EmaYorban, cuya madre de 93 años padece de una severa isquiasis vesicular avanzada.

“Vino la médica de cabecera del PAMI, nos atendió bien, pero no hay cama de urgencia y mi mamá estaba deshidratada, no comía hace días, no orinaba y necesitaba internación, pero en el único lugar al que podía ir por su obra social es al Sanatorio Lelong pero nos dijeron que no hay cama. Entonces volvimos con la médica de cabecera y nos envió al Hospital central, donde lógicamente nos recibieron, nos brindaron una excelente atención. En este momento la están por trasladar al Sanatorio, pero va a pasar de tener una atención de 10 a estar en una salita, que no queremos. Es una señora que está re lúcida con 93 años, que ahora tendrá que ir a un hospital de día dentro del sanatorio cuando debería estar en una sala con atenciones intensivas. Necesita una cirugía urgente por piedras en la vesícula y la obra social nos dice que sólo en ese sanatorio debe realizarse”, relató.

Situación recurrente

El caso de esta familia no es aislado, sino que muchas personas están haciendo fila para conseguir cama para un familiar que también tiene la obra social PAMI. “En el caso que nosotros la llevemos a otro sanatorio, que no sea el Lelong, deberíamos abonar el 100% aunque tenga obra social”, expresó.

Comentó que en otros sanatorios privados le negaron la atención con PAMI y en esos casos, ante la falta de camas, la obra social no realiza acompañamiento ni a los pacientes ni a los familiares. “Ellos debería interceder por nosotros, respaldarnos, brindarnos tranquilidad ante la urgencia pero todo lo contrario, nos sentimos abandonados”, expresó.

“El PAMI no nos respalda en nuestro reclamo y nuestra preocupación, debería venir la gente del PAMI a hacer los reclamos necesario en el sanatorio para que la reciban a mi mamá con la urgencia que corresponde. Hace 48 horas que estamos haciendo guardia para recibir una cama, el PAMI no tiene una parte humanitaria” recalcó.

Mientras tanto, contó que “en el Hospital le dieron toda la atención de primer nivel, medicamento y hasta el traslado le van a dar con el SIPEC, porque el PAMI ni respuestas”.