La provincia habilito el programa “Tribuna Segura”

Compartir











El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo presidio este viernes en el acceso principal al estadio “Don Antonio Romero” y poco antes del partido Boca Junior- San Martin de Tucumán, el programa “Tribuna Segura”, que consisten en equipos con tecnología de vanguardia que adquirió la provincia para detectar a las personas con restricciones a los espectáculos públicos.

Se trata de una aplicación desarrollada por el ministerio de Seguridad de la Nación y que permite el control al estadio de todas las personas, o sea que detecta a todo aquel que tenga alguna restricción de acceso a un espectáculo de futbol.

El sistema se apoya en una aplicación instalada en teléfonos celulares que son operados por policías. El software brinda acceso a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

En los ingresos a los estadios, cada uno de los asistentes se tiene que identificar. La forma más ágil es con el Documento Nacional de Identidad, porque la aplicación tiene un sistema de escaneo. Si la persona no posee la credencial, debe decirle su número de DNI al uniformado. En el celular aparecerá la foto vinculada con ese documento y un color: verde, si no tiene causa alguna; rojo, si no debe ser admitido en el espectáculo; y azul si presenta pedido de captura.

González dijo además que “esto se amplio y no se extiende solo a los espectáculos deportivos, sino a otros eventos u operativos de control rutinario que permiten detectar a personas con pedido de captura”.

“Estamos satisfechos porque es una herramienta tecnológica mas para fortalecer la seguridad publica en la provincia”, significo el ministro.

Explico que “la provincia invirtió en la compra de tres mochilas con conectividad permanente de los aparatos telefónicos móviles o celulares que disponen de la aplicación. O sea que el sistema puede ser operado aun habiendo saturación de las celdas de telefonía celular”.

Dijo que cada mochila es acompañada por diez celulares, o sea que se adquirió además 30 teléfonos y las correspondientes mochilas que permiten hacer un control efectivo”