Profesionales de Ciencias Económicas celebraron su día con un acto en el Mástil Municipal

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En la mañana de este martes 2 de junio, en el Mástil Municipal, ubicado en la Avenida 25 de Mayo y calle San Martín de la ciudad capital, se realizó el acto en conmemoración al Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas, del cual participaron autoridades del Poder Ejecutivo Provincial.

También, acompañaron esta ceremonia representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, a los fines de celebrar con los profesionales que ejercen en la provincia, quienes se nuclean en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF).

El presidente de esta institución, Leandro Greco, saludó en su día a contadores, economistas, licenciados, entre otros profesionales de las ciencias económicas.

También, en el marco de esta jornada tan especial, recordó que esta fecha rinde homenaje a Manuel Belgrano, quien el 2 de junio de 1794 fue nombrado secretario del Consulado de Comercio de la Provincia de Buenos Aires.

A su turno, el licenciado Adrián Muracciole, rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), sostuvo que “las actividades que se nuclean en el CPCEF tienen importancia en varios sentidos”.

“En primer lugar, -explicó- existe una función que es la de la regulación de la profesión que los Estados delegan en todos los colegios profesionales”. Aquí está contenido lo que respecta a la entrega de matrículas, pero también está lo relacionado a “cómo trabajan y ejercen su profesión los graduados”, señaló.

Por eso, subrayó que “es importante que existan los consejos o colegios de pares que evalúen la calidad, la pertinencia y la ética de la labor y, en segundo lugar, de esa manera, se otorga credibilidad al trabajo que ofrece el profesional a un cliente, asegurándole una expertise, inclusive al conjunto de la sociedad”.

Sobre todo las ciencias económicas, acentuó, “ya que cumple una función que colabora con el Estado en la recaudación, que es importante para el funcionamiento de las demás áreas de educación, salud, etcétera”.