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Inició este 2 de junio y se desarrollará todos los martes, de 15 a 17 horas, en Padre Patiño 228. Desde la Escuela Especial N° 5 saldrá un transporte gratuito para trasladar a los inscriptos.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Polo Científico y Tecnológico, en articulación con el Instituto de Asistencia Social (IAS), se puso en marcha el Club Digital para niños y jóvenes con discapacidad.

“Se trata de una propuesta innovadora, que parte de una política pública que atraviesa todas las áreas, y las personas con discapacidad no quedan afuera”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el licenciado Daniel Denis, director de Auditoría del IAS, al mismo tiempo que especificó que “el objetivo principal es poder desarrollar capacidades y habilidades vinculadas al mundo de la tecnología”.

También, comentó que “en esta primera etapa se va a llevar a cabo un espacio denominado ‘Desconectado’, donde, a través de habilidades manuales, se puedan desarrollar diferentes estrategias y habilidades específicas con materiales como papeles y colores”.

Y agregó que “se tuvo en cuenta la necesidad de adaptar los contenidos según la discapacidad de cada persona”.

Según informó, en ese espacio se trabajará los martes, de 15 a 17 horas, en Padre Patiño 228, en la ciudad capital. “Esto es una política de responsabilidad social que parte del Programa Provincial de Equinoterapia del IAS, donde jóvenes que están asistiendo y tienen su experiencia ecuestre –indicó Denis-. Se les brinda esta opción para seguir estimulándolos y que puedan desarrollar estas habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la reflexión y el trabajo con los padres y familia”.

Señaló que en estos momentos hay 30 inscriptos y comentó que “se está pensando en sumar otro día para aquellos que están en la lista de espera puedan incorporarse”. Y añadió que desde la Escuela Especial N° 5 se pondrá a disposición un transporte para el traslado hasta el lugar del cursado de forma gratuita.

Por su parte, Vanesa Benítez, mamá de Ian, un niño con autismo, le expresó a esta Agencia que esta propuesta “es una oportunidad excelente para que él pueda aprender y comunicarse de otra forma, porque es pre-verbal y se comunica a través de la tecnología”.

“Sabe escribir en el teclado, porque maneja bien la computadora, por lo tanto, esta es una gran oportunidad para él y para todos los niños que necesitan otra forma de comunicación”, cerró.