Basterra centro el problema nacional en lo ideológico, que “el pobre es un gasto”

El diputado nacional del PJ formoseño, Luis Basterra, centro en lo ideológico y doctrinario el problema del país a partir de un gobierno nacional que advierte “considerada que los pobres no pueden prosperar, son un gasto”.

Al hablar este sábado en Riacho He He, aludió a la “emoción” que generaba que en una fecha de tanta relevancia como el Día del Agricultor escuchar a un ingeniero en Producción Agropecuaria recientemente egresado del IUF.

Puso el acento en darle valor al PAIPPA que tiene un día propio -15 de septiembre- que por avatares climáticos no fue justamente un 8 de septiembre que era en realidad la jornada en que el gobernador Insfran iba a presentarlo pero finalmente ocurrió una semana después en General Belgrano. Marco que su creación no fue producto de “un capricho sino algo profundamente ideológico y doctrinario, que significa promover un modelo de equidad para que todos los formoseños, vivamos donde vivamos podamos desarrollarnos”.

“En la práctica se diseño un modelo político con fortaleza y comprometido para hacer posible la felicidad del pueblo y que ese deseo no quede solo en un voluntarismo”, significo.

Para Basterra “no es casualidad que tengamos aquí cerca un Instituto Universitario orientado a hijos de productores y temáticas vinculadas al desarrollo de lo local, o un Centro de Validación que investiga para los pequeños productores, como trabajar con toda la energía para que los bananeros alcancen una fruta de calidad y el mejor precio”. Dijo que “existe un PAIPPA trabajando coordinadamente los aspectos sociales, productivos y educativos para que esto sea una acción sistémica y un ministerio de la Producción que suma para brindar la semilla de mejor calidad, el mejor remate o brindando el mejor aporte técnico”.

Reprocho el legislador que el ISPAF-NEA del INTA cercano construido en la anterior gestión nacional hoy “este casi desmantelado” y que junto a la esfera de Agricultura Familiar que echo a gran parte de su personal, este “recargando al gobierno provincial toda la tarea de dar un futuro y un horizonte de desarrollo a los pequeños productores”.

Advirtió que “es ideológico el problema. Ellos creen que el pobre es un gasto, la misma mente que creía que éramos una provincia inviable y le que quita el subsidio al monotributo social agropecuario que permitía a cada pequeños productor pudiera acceder a los beneficios previsional y de obra social. Para ellos el pobre no puede prosperar, y ya lo dijo la gobernadora María Eugenia Vidal que es inútil que el pobre vaya a la universidad porque no sirve”.

Sostuvo que dicha afirmación “representa acabadamente el modelo ideológico del gobierno nacional, es su pensamiento de que muchos deben trabajar para que pocos vivan muy bien”.

Discurso mentiroso

Acuso al gobierno nacional de llegar al poder “con un discurso de los medios que propalaron una gran mentira diciendo que no iban a devaluar, que no iban a echar gente, que habría prosperidad, que no se iba a pagar el impuesto a la ganancia. Todo, absolutamente todo, fue una enorme mentira”.

Vinculo los duros ataques al gobernador (Gildo) Insfran al hecho de que “lidera el eje del peronismo del campo nacional y popular. Lo atacan por los medios de comunicación, los amigos del Poder Judicial que tiene este gobierno y lo hacen contra este modelo de provincia que ideológica y doctrinariamente quiere la equidad en el país”.

Sostuvo que “a nosotros no nos van a engañar con los cuadernos, acá van a encontrar el cuaderno donde está la fórmula para tener una provincia en crecimiento, desendeudada, haciendo obras y al revés de expulsar gente, la incorpora. Acá tenemos una provincia que nos da una esperanza con un futuro mejor”.

Avizoro sobre el final que “son tiempos complejos los que vienen”, alertando que “por este camino se profundiza la crisis”, dejando en claro que “si se opta por otra senda diferente, allí nos encontrara a los formoseños conducidos por el compañero gobernador. Todos unidos, organizados y solidarios enfrentamos una crisis similar años atrás, similar a la que este misma gente nos metió”.