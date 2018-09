Fuerte respaldo popular a Insfran

Compartir











La estada del gobernador Gildo Insfran por el interior provincial tuvo como rasgo saliente el fuerte respaldo popular recibido por el primer mandatario, ya que el común de la gente le expreso su “solidaridad, amor y planea confianza” ante los nuevos embates mediáticos.

Lo hicieron las directoras de las escuelas 26 de Gran Guardia, Marisa Alejandra Riguresmo y de la 37 de San Hilario, María Gabriela Mattos, y muchísimas personas, algunas de edad, otras jóvenes y productores en general.

En San Hilario, la subsecretaria de Minoridad y Familia, Graciela Parola expuso lo “conmovedor” de las muestras de cariño del pueblo a Insfran que de manera espontanea se sucedieron este sábado en Gran Guardia primero y luego en dicho lugar, considerando que “es algo que se mantiene y se fortalece, como el operativo solidario por todo el amor de un gobierno auténticamente peronista”.

Expuso el hecho de que “estas maniobras son iguales a los que quieren imitar a “Por nuestra gente, todo” con operativos berretas, no lo podrán hacer al carecer del condimento principal: el amor”.

“No se les cae una idea y atacan a nuestro gobernador con bajeza extrema, pero no se dan cuenta que hieren al pueblo, que no permitirá que estas operaciones mediáticas ideadas en Buenos Aires, haga mella en el amor del formoseño por su conductor”, afirmo, aunque reconoció que “difícilmente lo pueda entender la oposición local y oficialismo nacional. Es que se trata de equidad y justicia social, de quien no negocia los intereses de los formoseños, pelea para que cada familia pueda vivir mejor en el lugar donde eligió desarrollarse”.

Insistió en que “estas operaciones armadas llenas de cinismo solo sirven para hacernos más fuertes y ser categóricos en dejarles en claros que con nuestro gobernador y el pueblo de Formosa no se van a meter”.