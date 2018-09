Piden al gobierno nacional garantizar precios justos en alimentos, remedios y combustibles

Compartir











Ante la actual crisis financiera que vive el país y de la cual no existe viso de solución para los ciudadanos – consumidores, a lo que se le suma el descalabro del dólar, la Defensoría del Pueblo peticionó que de manera urgente al gobierno nacional, que se garanticen precios justos en alimentos, remedios y combustibles.

Se planteo que estos productos “no sigan en lo que respecta a su valor en góndolas el precio del dólar, puesto que en pocos días más, los mismos, esenciales para todas las familias y máxime para los sectores más vulnerables entre los que se encuentran pensionados, jubilados, empleados publicos, deberán destinar lo que les queda de sus ingresos luego de pagar servicios públicos como la energía eléctrica y el gas, a la compra de algunos alimentos”.

Advierte que “se corre el riesgo cierto de que la mayoría de ellas no puedan acceder a los mismos, originándose carencias, pobreza, hambre y tensiones sociales que debemos evitarlas”. Afirma que “sin ir más lejos se espera que este fin de semana aumenten nuevamente los combustibles con lo que la distribución y venta en nuestro mercado interno más la brutal especulación existente de los grupos económicos determinaran un saqueo al bolsillo de miles de personas”.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca denunció que “desde que el dólar traspasó la barrera de los $40 no para de crecer y por cada centavo que sube el salario de los trabajadores baja abruptamente y nuestra moneda nacional se desprecia”, incluso advierte que “lo peor es que la gente que acude a este Organismo de la Constitución no ha visto ni tiene un “billete verde”, asistiendo a una realidad en la cual los medios de comunicación únicamente se ocupan de monedas extranjeras, de empresarios, de banqueros, políticos, etc.”

“Mientras tanto hay muchísima gente que lo único que necesita es trabajo y que los alimentos y los medicamentos tengan precios justos y razonables”, insistió Gialluca, que agregó que “asombra como la Argentina está lleno de economistas que tienen todas las soluciones, pero la gente sigue sufriendo y cada día que pasa es peor y por ello pidió a los actuales funcionarios nacionales, que se saquen las vendas de los ojos puesto que nos negamos a creer que no puedan hacer algo por las clases y sectores más necesitados”.

Entiende que “las grandes empresas del sector alimenticio, de los medicamentos y petroleras son contadas en la Argentina con los dedos de las manos y ni siquiera han sido convocadas para que no continúen estafando y abusándose de la gente”.

Advierte que “sucede algo muy particular en el actual Gabinete Nacional en algunos casos sus integrantes son empresarios activos de las empresas especuladoras, en otros son representantes de las mismas, entonces lo que nos preguntamos es ¿a quién responden, al Presidente de la Nación o a sus empresas o verdaderos patrones que son los CEOS que se han hecho cargo de la economía?”.

Cuestiona el Defensor que “lo único que están haciendo ahora es frenar las entregas de mercaderías con la única finalidad de tener más ganancias para subir los precios de los productos y a modo de excusa únicamente colocan cartelitos que piden “disculpas por la falta de algunos productos” lo que seguramente se profundizará la semana que viene”.

El Defensor del Pueblo pidió que el Gobierno Nacional actúe ante estas estrategias que “ya son una costumbre entre las empresas proveedoras, pues no se puede dejar todo librado al mercado y que la gente no tenga para comer o los ingresos suficientes para comprar los medicamentos que necesitan”; así tenemos que Arcor, Molinos y Unilever suspendieron la venta de sus productos básicos hasta la semana próxima”. Expuso que “Arcor, además de los productos con esa marca (aceites, mermeladas, enlatados, salsas, golosinas, etc.) produce los artículos Aguila, La Campagnola, Criollitas, Godet y de otras marcas. Molinos tiene en su catálogo de marcas a Cocinero, Lucchetti, Matarazzo, Gallo, Nobleza Gaucha, Favorita, Canale, Blancaflor y Granja del Sol, entre otras. Unilever es dueña de Knorr, Hellmans, Maizena, Savora, Rexona, Done, Comfort, Axe, Lux, Ala, Cif, Skip, Vivere y Suave, entre otras”.

Afirma que “quien maneja la economía es el Fondo Monetario Internacional y los empresarios, por lo que esperamos que entre los anuncios que se harán el día lunes nos encontremos con medidas concretas para que el Gobierno Nacional le tienda una mano de ayuda, de solidaridad, de inclusión social y de accesibilidad a todos los consumidores”.

En esa línea expone finalmente que “se ponga un orden y una previsibilidad en el costo de productos como lo son los alimentos, medicamentos y combustibles, máxime en una provincia como Formosa en la cual el valor flete lleva a que todas las mercaderías sean más caras que en el resto del país”.