Advierten que en las universidades “el recorte presupuestario es un hecho”

El decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el doctor Roque Silguero, se refirió a la crítica situación que se encuentran atravesando las casas de altos estudios del país.

Consignó que en el marco de la clase pública convocada por los diferentes Centros de Estudiantes de la UNaF, la cual se desarrolló este jueves 30 sobre la avenida Gobernador Gutnisky, frente al acceso al campus, “pudimos expresarnos y reflexionar sobre lo que está pasando”.

Advirtió que “el recorte presupuestario es un hecho”, explicando que “si uno revisa el tema de los salarios del 2015 a esta parte hubo una merma en la capacidad adquisitiva, todos los que somos asalariados de la UNaF, llámese docentes o no docentes, de más de un 50%. Eso es un recorte que no se parece en las formas al recorte de López Murphy del 2001, cuando por un decreto del expresidente Fernando de la Rúa nos recortaron junto con los jubilados un 13% en nuestros haberes, acá no hay un decreto pero con la inflación y la devaluación hay una quita muy importante en la capacidad de nuestro salario”.

A esto sumó que “el rector de la UNaF, Augusto Parmetler, nos comentó que en reuniones que tuvieron hace poco tiempo en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se habló de la suspensión total de obras de infraestructura que son vitales para el crecimiento de las Universidades”.

“Ahí hay otro recorte, independientemente de lo que el presidente Mauricio Macri les haya dicho a los rectores en esta última reunión. Y además hablamos de la falta de cumplimiento de lo que nosotros conocemos como la Planilla B, que es el aspecto del presupuesto universitario que no tiene que ver con salarios, pero sí con insumos, compra de equipamientos, becas, el pago de servicios, etcétera”.

Recordó, en ese sentido, que “hace poco a la UNaF le llegó una boleta de luz de $400 mil. Pasamos de $182 mil pasamos a $400 mil, todos esos gastos se hacen frente por ahora con las reservas que tiene la Universidad. La pregunta es entonces hasta cuándo las Universidades Nacionales podremos sostener esta situación”.

El ex vicerrector de la Universidad pública formoseña subrayó que “quien sufre en definitiva todo esto es el alumno. La Universidad, nuestra estructura, lo que nosotros hacemos en el día a día en las Facultades tiene que ver con la formación integral del alumno y cuando hay un día de paro se resiente la formación de ese estudiante”.