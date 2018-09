Mayans: “el plan económico nacional ha sido de una inconsistencia y locura total”

Compartir











“El problema no es quién sale a hablar desde el Gobierno Nacional, sino el resultado que tiene el plan económico que implementaron, del cual hemos advertido millones de veces”, remarcó el senador nacional del PJ-Formosa José Mayans.

Recordó que “al primero que le advertí sobre el tema fue al entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, la primera vez que fue para el acuerdo, cuando estaban emitiendo Lebacs, tomando una deuda que después prácticamente iba a ser impagable, estaban pagando deudas al 38% en dólares, acumularon Lebacs por 60 mil millones de dólares”.

Reprochó que “ellos son los primeros que terminan con el Pacto Fiscal al retirarle a las provincias el Fondo Federal Solidario de la Soja”, agregando que “aparte de eso ahora terminaron con el Fondo de Incentivo Docente y los subsidios llevando los servicios públicos a valor dólar”.

Expuso el legislador nacional que “todo este plan económico ha sido de una inconsistencia y locura total porque abrir las importaciones como lo hicieron para que vengan a competir con la industria nacional, han hecho desaparecer la industria textil y del calzado en la República Argentina”.

“Uno va al barrio de Once, en la CABA, y encuentra cualquier tipo de chuchería china. Está lleno. Esa apertura fundió a la industria nacional”, criticó.

Al aludir el valor de las tarifas de los servicios públicos mostró su preocupación al decir que “si hoy quieren llevar el valor de los servicios con un dólar a $40, sería un efecto devastador” en la sociedad.

Finalmente se refirió a la jornada del jueves 30, en la que la moneda estadounidense llegó a tocar los $42 en algunos bancos privados y casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, para luego caer a $38,20 pesos en entidades como el Banco Nación luego de que el Banco Central licitara unos 500 millones de dólares, además de subir la tasa de interés al 60%.

“El efecto de lo que sucedió este jueves es devastador. Nunca vi un grado de irresponsabilidad tan fuerte por parte de la conducción del Gobierno Nacional, desde el presidente Mauricio Macri mismo, que dijo que no pasaba nada, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que manifestó que esto no es un fracaso económico. Acaban de pasar a millones de argentinos a la pobreza, hay personas que no pueden comprarse un medicamento, gente que está muriendo como consecuencia de esta política nefasta que estamos teniendo”, sentenció.