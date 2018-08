Plan de lucha de docentes universitarios

Compartir











El profesore Marcelo Escajadilla, Secretario Gremial Adjunto del Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CeDUF), gremio base de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), quien se refirió a las medidas de fuerza que están tomando los docentes universitarios.

El funcionario comentó que recientemente “los gremios se reunieron con miembros del Ministerio de Educación de la Nación, con la intención de fijar un acuerdo paritario sobre el aumento salarial que se pretendía establecer para el sector docente. La idea era discutir distintos puntos de vista, pero unilateralmente el gobierno nacional presentó una sola propuesta con un aumento aproximado del 15% fragmentado en 3 cuotas”.

“Las federaciones universitarias rechazaron dicha proposición y convocaron a un paro de 48 horas para los días 21 y 22 de agosto. A nivel nacional, esto ha adquirido diferentes modalidades, ya que además de paros también se han convocado a marchas y clases públicas. En el último plenario que hemos tenido, se ha manifestado preocupación por entablar un diálogo con los diferentes claustros de las universidades”.

Escajadilla agregó que “el caso de Formosa es particular porque las clases todavía no han comenzado y estamos teniendo mesas de exámenes en las cuatro facultades, por lo que el acatamiento no es muy alto. Los docentes universitarios sabemos que al suspender dichas mesas, vamos en contra de los estudiantes, y no queremos perjudicarlos”.

“Las reuniones y negociaciones a nivel nacional continuarán, pero creemos que la propuesta del gobierno será la misma, con un 15% que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo. El pedido de FEDUN rondaría un 25% de aumento para destrabar la situación de conflicto, y este plan de lucha se sostendrá hasta fin de año, aunque en algunos casos sea simbólico, ya que hay que retomar la actividad en las aulas”.

Por último, destacó que “nuestro gremio ha iniciado diálogos con los centros de estudiantes, para delinear una lucha conjunta ya que esta situación afecta no sólo al sector docente, sino a todos los claustros de la Universidad”.