Lanzaron la Maratón de PAP

A partir del 22 de agosto, todos los miércoles de cada semana, las mujeres cuentan con un nuevo beneficio para la salud denominado “Maratón de PAP”, una iniciativa del hospital de Día 2 de abril para acentuar el cuidado de la salud integral de la población femenina, a través del Papanicolaou, estudio que permite la detección temprana del cáncer de cuello uterino.

Además de los otros días de la semana, cada miércoles por la mañana de 7 a 12 y por la tarde de 15 a 20, el servicio de gineco-obstetricia del mencionado hospital, más los centros de salud de los barrios: Guadalupe, Independencia, Itatí, Liborsi, San Francisco y San Antonio, dispondrán de esta prestación.

Según informó la directora del efector del barrio 2 de abril, doctora Viviana Guzmán, la Maratón de Papanicolaou (PAP) está destinada especialmente a las mujeres que se encuentran entre los 34 y 65 años “ya que se consideran en la edad objetivo para realizarse este estudio que apunta a detectar de manera temprana el cáncer de cuello útero y de esta manera aumentar las posibilidades de sobrevida de quienes lo padecen, dando un tratamiento oportuno y adecuado”.

“Sin embargo” –aseguró la doctora que también pueden hacerlo las mujeres de otras edades “que ya hayan iniciado sus relaciones sexuales y que quieran hacerse un control”. Además agregó que no solo es para las mujeres de los citados barrios, sino “para todas las que vivan en cualquier lugar de la ciudad y que deseen hacérselo”.

Seguidamente Guzmán explicó que si bien cualquier día las mujeres pueden acudir a estos efectores para solicitar un turno para el estudio de PAP, en este caso de los miércoles “no es necesario sacar turno ya que es a demanda. Solo deben venir preparadas, es decir con los requisitos que se indican para tomar la muestra y con eso ya es suficiente”.

Asimismo recordó que es “un estudio indoloro, sencillo y gratuito” y que representa un gran beneficio para cuidar la salud. Es altamente efectivo “a la hora de detectar tempranamente lesiones cancerosas y otras lesiones en el cuello del útero que con el tiempo pueden evolucionar en cáncer”. Esto permite la intervención oportuna del equipo de salud que en los casos necesarios dará un tratamiento que permite la sobrevida y hasta la cura total.

En lo que refiere a la promoción de la salud integral de la mujer, describió que esta tarea es parte de la prevención de distintas enfermedades, lo cual incluye la detección temprana. “El PAP y la mamografía es en lo que más hacemos hincapié ya que permiten mostrarnos la presencia tanto del cáncer de cuello uterino como el cáncer de mamas para que se actúe rápidamente sin que pase a mayores. Ambos deben repetirse una vez al año”.

En su mensaje final, la referente del hospital 2 de Abril reiteró la invitación a todas las mujeres que necesiten tomarse la muestra para el estudio de PAP a que “vengan o vayan al centro de salud que les quede más cerca de su domicilio”. La salud pública ofrece este servicio completamente gratuito “sin ningún costo, simple y sin barreras.

“Como equipo de salud y como parte de la red pública de salud provincial queremos continuar siendo un instrumento que beneficie a la buena salud de las mujeres y a su mejor calidad de vida. Para eso contamos con profesionales capacitados especialmente para tomar la muestra, también para su posterior análisis y lectura. Las esperamos”, concluyó.

Requisitos

Para la toma de la muestra es necesario: que la mujer no esté menstruando, no haber tenido relaciones sexuales 48 hs antes de la prueba, no hacerse lavados ni duchas vaginales por algunas horas antes (Solo un baño normal). No aplicarse óvulos, pomadas, cremas y otros medicamentos antes también antes de tomar la muestra.