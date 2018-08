Fuerte exhortación de Insfran para volver al poder y “reconstruir un país arrasado”

Compartir











Una encendida exhortación a la militancia y unidad, “poniendo en alto las banderas del PJ, realizo el gobernador Gildo Insfrán en el marco del acto donde reasumió la presidencia del peronismo provincial junto a la totalidad de los electos en los diferentes cargos del cuerpo orgánico.

Fue en la sede partidaria sobre calle Belgrano al 500, donde asumió la nueva mesa ejecutiva del PJ-distrito Formosa, donde el primer mandatario en su rol de máxima autoridad partidaria advirtió a que los actuales “no son momentos fáciles y los que vendrán serán aun más complejos”, subrayando que” como siempre la responsabilidad de los peronistas es la de recuperar el poder por la vía pacífica y democrática, imponiendo la justicia social en reemplazo de la injusticia social”.

“Ya conocemos lo vivido en el 55, hoy estamos pasando por lo mismo, solo de diferente manera. El cambio que nos ofrecieron pasa nuevamente por el castigo al que menos tiene”, expuso, para exponer seguro que “desde este costado norte de la patria, los peronistas de Formosa le decimos al país que aquí no se rinde nadie”. Sostuvo no temer a decir a los cuatro vientos que “en Formosa no llegara el neoliberalismo y la barrera esta en el Bermejo, y cuando lo crucemos será para decirle a todos los compañeros del país que la justicia social, la independencia económica y la soberanía política son las tres bandera irrenunciables del movimiento nacional justicialista”

Lanzo un fuerte llamamiento a “levantar más alto que nunca la bandera del justicialismo en todo el país para que en el 2019 por la voluntad popular nuevamente seamos gobierno y comencemos a reconstruir este país que quedara arrasado”. Advirtió que desde el oficialismo nacional “Están haciendo de todo para disimular, ya no bastan con los carpetazos o los cuadernos, las detenciones. Que mas piensan hacer?”, interrogo, para exponer que “está en nosotros que no sigan avanzando”, al tiempo de convocar a quienes entregaron sus “ideales a esta mentira y decirles que los esperamos con los brazos abiertos”.

Ratifico que en el seno del peronismo “no somos clasistas, aunque dentro de nuestro movimiento si lo son quienes pretenden hacer creer que el problema es generacional. No es cuestión de edad, sino de pensamiento de la doctrina peronista, de esencia nacional y popular”.

En la misma línea afirmo que “somos respetuosos de la voluntad popular, el gobierno nacional fue electo por el pueblo, que dijimos nunca se equivoca. En esta oportunidad tampoco se equivoco, solo que el pueblo creyó la mentira que le prometieron”, y más allá de recordar que se advirtió de antemano lo que ocurriría en la Argentina, afirmo que “no somos de llorar sobre la leche derramada, mas”.

Insfran opino nuevamente que el mayor problema está centrado en la “injusta distribución de la riqueza”, advirtiendo que esto se da “respondiendo al modelo capitalista y neoliberal que se instalo en la Argentina”.

Tras insistir en que “quedan momentos difíciles por vivir”, exhorto a “estar más unidos que nunca”, señalando que “si de algo se pueden jactar quienes están en el gobierno nacional es la habilidad de crear la grieta, lo hicieron en el movimiento obrero y en el seno del justicialismo. Necesitan un peronismo dividido en tres partes para volver a ganar”.

Fue enfático en su postura que “no se puede ser peronista y estar con Cambiemos”, exhortando a aquellos que son parte del oficialismo nacional a “que no disimulen, que se saquen la careta. No somos estúpidos sabemos las indicaciones que reciben acerca de que deben permanecer en nuestras filas y disimular estar con nosotros y llegado el momento, pegar el salto”.

Opiniones

Uno de los apoderados del PJ, el doctor Armando Felipe Cabrera, subrayó que en ese marco se puso de relieve que “se debe tomar conciencia sobre esta lucha contra el neoliberalismo y el capitalismo y que realmente el presidente Mauricio Macri ha llegado al poder mintiéndole al pueblo argentino”.

“En el 2019, el pueblo esclarecido va a saber poner las cosas en su lugar. Está sufriendo mucho y tenemos que trabajar para recuperar el país”, significó.

Resaltó a su vez que “se ha aplicado a rajatabla la Ley de Paridad de Género, la mitad de las autoridades son las mujeres y la otra mitad son hombres. La fuerza de la mujer va ocupando los espacios de poder y de decisión y ése es el protagonismo que les toca hoy en la actualidad”.

Asimismo, el jefe del Bloque de Diputados del PJ, Agustín Samaniego, destacó que se trató del “acto de asunción de las autoridades de la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista después de un proceso electoral transparente y abierto, donde tuvieron la oportunidad de todos y afortunadamente el consenso logró que se presente una sola lista que fue elegida”.

De esta manera, dijo, “estamos preparando la herramienta electoral del Movimiento para el año que viene, unas elecciones que son absolutamente trascendentales”.

“Las autoridades del Partido se renuevan cada cuatro años y el PJ de Formosa vive en un ambiente democrático, donde se pueden escuchar todas las voces y tenemos el orgullo de poder mostrar cómo esa doctrina que nos abreva en cada una de las acciones se transforma en realización, ya que el Gobierno de la provincia es un Gobierno peronista, el Modelo Formoseño es un Modelo peronista y desde aquí trabajamos denodadamente para ser alternativa el año que viene y poder reencauzar a nuestra Patria, a la que vemos con preocupación realmente porque la situación económica, fundamentalmente para los más débiles, es muy problemática”, sostuvo.

Asimismo, “como un militante justicialista”, el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, remarcó que “el Peronismo de Formosa hoy está de fiesta porque asumieron las autoridades de nuestro Partido”.