El recorte de Nación elimino vacuna contra la meningitis

Ante la escasez de dosis necesarias para completar el calendario de vacunación, Nación dispuso suspender la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años, según confirmó la doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales del ministerio de Desarrollo Humano.

“Lamentablemente, esto es así. Nuestro jefe del Programa de Inmunizaciones estuvo hace poco en una reunión en Buenos Aires y ahí les informaron que se iba a suspender la dosis que se daba a los once años, sólo se va a mantener la que se da a los tres, cinco y quince meses, es decir, a los bebés”, expuso la profesional.

Explico que “esta dosis era muy importante porque era una manera de contrarrestar la posibilidad de reservorio del meningococo”, comentando que “este año hubo una muerte, de una nena de 11 años en el Chaco, lo cual estuvo en los medios porque fallecio y después la mamá por meningococo C, que es la cepa que previene la vacuna”.

Crudamente expuso Mirassou que “se trata es un recorte brutal que nos cuesta la vida de los chicos”.

“Todos sabemos que las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que hay que reducir el gasto público y lo hacen (desde el Gobierno Nacional) en salud, educación y jubilaciones. Eso se está ejecutando”, lamento.

La leche, otro golpe

Revelo que “también tenemos otro comunicado de Nación muy alarmante que informa que la leche que se utiliza en relación al control de niños y en las vacunaciones, lo cual siempre, en forma histórica, distribuyeron las áreas de Salud, es decir, el ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales, ahora va a pasar al ámbito de Desarrollo Social”, anticipando que “será un golpe grandísimo ya que para nosotros siempre ha servido para regular que todos los meses, con el retiro de la leche, se aprovechaba para el control a los niños y las vacunas que son tantas”.

Marcó que “esta nueva disposición de la Nación está siendo muy resistida por los directores de Maternidad e Infancia de todas las provincias, quienes van a tener una reunión para pronunciarse al respecto”.

Lamento que el estado nacional este “recortando ferozmente en salud y educación, en todos los niveles. Las universidades están de paro -criticó-. Por supuesto que hay que reclamar y divulgar, así como la gente ha parado otras situaciones (por medidas dispuestas por la Nación), la comunidad movilizada tendrá que salir a protestar y a lo mejor se puede llegar a frenar”, instó.

Remedios, otro brutal recorte

Expuso que “otro brutal recorte se ha hecho con los medicamentos, lo que viene ya desde hace rato”, denunció, citando por ejemplo al Plan Remediar, “al que le cambiaron el nombre, pero son todas tácticas para ir desmantelando, les van sacando el nombre, cambian los programas de las áreas en los ministerios, de esa manera se los va desmantelando y disminuyendo progresivamente los medicamentos que remitían, las cantidades, los rubros”.

Explico Mirassou que “son todas medidas para ir desmantelando (la salud pública) de una forma que quiere ser subrepticia, pero en realidad no lo es así porque se va notando. Pero en la provincia de Formosa, todo lo que se va desmantelando y disminuyendo de recursos de Nación se viene supliendo con fon dos propios”.

Cubriendo con fondos genuinos

Dejo en claro que “a nosotros no nos han faltado medicamentos porque acá se han tomado las riendas, el gobernador Gildo Insfrán dijo que el medicamento no puede faltar y se creó una Unidad de Compra en el Ministerio de Economía, tenemos todo un sistema que se reformuló para hacer los pedidos por cada sector y vía online se hacen los pedidos”.

Sobre los altos costos económicos, hizo notar que “todo lo que es equipamiento de salud e insumos está dolarizado así que todo aumenta, es imparable”.

Opino que “por la alta inflación y la subida del dólar no se debería reducir, sino aumentar el presupuesto, eso es lo que debería ser. Pero esos son los mandatos que da el FMI, que es el que rige la economía del país”.

Destaco que “en la provincia esto no se siente porque ha tenido una administración muy ordenada y lo está supliendo, pero esto no es de ahora, hace más de dos años que venimos con faltantes en diversas áreas como sangre segura, reactivos, insumos, etcétera”.

“Hay faltantes que son intermitentes, de repente aparecen algunos, después vuelven a faltar… pero en Formosa los tratamientos no se cortan nunca, porque los cubre la provincia, por eso no se siente tanto como sí sucede en otros lugares como la provincia de Buenos Aires, donde los hospitales no tienen insumos básicos para trabajar. Eso acá no sucede porque lo cubre con fondos genuinos del tesoro formoseño”.