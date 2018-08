Insfran anuncio recursos propios para plantas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos

Compartir











El gobernador Gildo Insfran anuncio que la provincia con recursos propios ejecutara las obras y equipamiento vinculado al proyecto de instalación de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos en esta ciudad, Pirane y Las Lomita. La decisión se funda en la deserción del estado nacional de invertir en este ambicioso proyecto luego del compromiso asumido en ese sentido.

Explico el mandatario que “en la gestión del gobierno nacional anterior se consiguió a través de un financiamiento del BID –y el estado nacional se hacía cargo- ejecutar la obra para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos -GIRSU-. Una planta se instalaría en esta ciudad, otros en Pirane pero que incluiría a Palo Santo y en Las Lomitas con incorporación de Pozo del Tigre. El ministro nacional de Ambiente vino a Formosa y dijo que las del interior no se haría y si la de esta ciudad”.

Recordó que “luego en una reunión posterior con el gabinete en Misiones donde estuvo el presidente Mauricio Macri el ministro nacional modifico y dijo que se ejecutaria en una proporcionalidad de financiamiento de 70 nación y 30 provincia, y aun con todo los pliegos y el proceso licitatorio listo, pero aun aceptando, esto otra vez cambiaron y nos dijeron que no debíamos hacer cargo de todo el crédito. Pero como a todo lo que le dijimos que si nos dijeron que no”.

De todos modos el primer mandatario anuncio que “pese a todo, junto al municipio de la ciudad capital haremos la planta de tratamiento de, los residuos”, señalando que en Pirane comenzó este proyecto con un 100% de recursos provinciales aunque aún no está en funcionamiento.

Sobre el particular, el ministro de Planificación, Daniel Malich significo la decisión del titular del PE a partir del “enorme valor” en el cuidado del ambiente en general y de los vecinos de la ciudad en particular, algo coincidido en el marco de la audiencia donde se debatió la aprobación del Estudio de Factibilidad Ambiental del proyecto realizado dos atrás.

Dijo que la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de las características que tendrá, vendrá a “solucionar una demanda en el cuidado ambiental propio de una ciudad que tuvo una gran expansión en los últimos años, y por supuesto ello conlleva a l cuidado de la salud pública ciudadana”.

“Partiremos del plan original, pero no con el financiamiento nacional previsto, no solo que no contribuirán parcialmente, sino que desistieron de hacerlo totalmente”, lamento,

Tras asentir lo expuesto por Insfran en los planteos nacionales que fueron modificándose respeto a lo originalmente proyectado, para finalmente retirarse por completo, pondero loa decisión de Insfran de concretar la planta con recursos propios.

“Hay una visión muy diferente de lo que es el autentico federalismo, y todo presupuesto de financiamiento benefician a casi el 90% de las provincias centrales, aun siendo los estados más ricos del país. Consideran a las provincias periféricas inviables, como ya se planteara antes”, afirmo Malich.

GIRSU

Explico que esta iniciativa se enmarca en el proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), “ambicioso plan tendiente a una nueva forma de encarar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos desde el momento en que se origina el mismo hasta su deposición final a través de procesos separación y reciclado de los mismos”.

Fue indicado que “comprende una integralidad porque abarca desde el comienzo, donde se deberá hacer la separación domiciliaria de la basura, con lo cual la concientización es esencial, para luego del transporte y su llegada a la planta de tratamiento donde se efectuara todo el proceso sobre los residuos que puedan ser reciclados”.

Asimismo se explico que “comprende todo un proceso que tiene una mirada en la integralidad en esa gestión, que por supuesto es un paso fundamental en erradicar basurales y quemas a cielo abierto, y todo el costo favorable de carácter ambiental”.

Incluso se ratifico que se trata de una estrategia de carácter provincial, el cual incluso comprende plantas recicladoras que se irán instalando a futuro. Amplio exponiéndose que este programa provincial estableció tres puntos esenciales que abarcan esta ciudad, Pirane y Las Lomita..