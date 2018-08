Insfran reitero que la nación no ejecuto ninguna obra estratégica en la provincia

Compartir











Al hablar durante el operativo Por nuestra gente todo llevado a cabo en las instalaciones de la escuela 519 del barrio Virgen Niña, el gobernador Gildo Insfran se comprometió a ejecutar desde principios del año que viene la pavimentación de la calle Alicia Moreau de Justo desde la Circunvalación hasta la avenida Néstor Kirchner; volvió a criticar las políticas económicas del gobierno nacional y lo califico de “centralista y angurriento” y afirmo que seguirá vigente el modelo formoseño para ir respondiendo con los recursos disponibles a las demandas comunitarias.

Insistió en que se frustro la gestión realizada ante el ministro Dietrich para la construcción del acueducto Rio Paraguay-Juárez y la de los sistemas de distribución domiciliaria de gas que aporte el GNEA desde Juárez hasta esta capital; reitero que en estos dos años y medio de gestión no se ejecuto en Formosa ninguna obra estratégica mientras que el 86% de los trabajos publicas se realizan en la CABA y en la provincia de Buenos Aires.

En otro orden, resalto que en Formosa se opina con absoluta libertad, sin ningún tipo de condicionamientos ni bozales como se los quiere presentar a nivel nacional a los líderes de la libertad, aunque sin dejar de señalar que “El bozal existe porque cuando se tienen que conocer las cosas que verdaderamente ocurren en el mundo tienen blindaje mediático”, afirmo.

“Aquí todos pueden opinar. Pueden estar de acuerdo, disentir. Si todos estamos de acuerdo mejor pero no con ese acuerdo manso sino el que surge de un debate que empezamos hace mucho tiempo y desde el cual fue decidido el modelo formoseño que nació dentro de un frente y que ahora paso a constituirse en patrimonio de todos los formoseños piensen como piensen porque hemos logrado la unidad en la diversidad”, recordó.

Aquí expreso que hubiese sido bueno que ocurriera lo mismo a nivel nacional “porque de ese modo no hubiésemos tenido estos vaivenes en la política que se están dando y, como prometieron en la campaña electoral, se hubieran corregido las cosas que no estaban bien y consolidar las que se hacían correctamente y hoy este sería un país diferente”.

Menciono que “ganaron las elecciones e hicieron totalmente lo contrario y la política quedo al servicio de un grupo y el ajusto sobre los hombros de la mayor parte del pueblo argentino, fundamentalmente de los que menos tienen”.

Optimismo juvenil

Al aludir a las palabras del joven Lucas Gómez, quien anuncio que Formosa está organizando un congreso nacional de centros de estudiantes para definir el rol juvenil en las políticas públicas y se manifestó contrario a quienes opinan que la juventud está perdida, el gobernador le explico que esa calificación surge de parte de quienes la utilizan como una forma de entristecerlos.

Al identificarse con el criterio optimista de Gómez lo alentó:”Es cierto Lucas; no está todo perdido sino todo por hacer”.

Coincidió con la decisión de realizar el encuentro de Formosa y con la aspiración de sus organizadores que lo visitaron en su despacho de asignarle un carácter federal “porque en este momento lo que estamos discutiendo verdaderamente es el federalismo que está siendo avasallado permanentemente con decisiones que se toman desde el gobierno central”.

Al aconsejarlos sobre cómo debían comportarse en ese encuentro les dijo que “no se sientan menos que ningún representante de todas las provincias que nos visiten porque, sin soberbia, les puedo asegurar que en ninguna parte del país se trabaja como en Formosa”.

Amplio su concepto al señalarles que “deben sentirse orgullosos de que aquí se trabaje en unidad, en armonía, para que la paz social no se quebrante pese a que hay sectores que lucran con el desorden y nosotros tratamos de entenderlos y comprenderlos así como de hacer lo que Perón nos enseñó cuando propugnaba que en política no se manda ni se ordena sino que se persuade y nosotros, diariamente, con nuestra predica tratamos de persuadir y fundamentalmente llegar al corazón de cada uno de los formoseños”.

Expreso Insfran que esa es la política local y la forma de construcción para todos los tiempos porque tiene bases sólidas.

“Aquí no nos pueden engañar con globitos ni lindas palabras porque este es un pueblo agradecido pero sobre todo esclarecido y cuando un pueblo tiene estos valores siempre va a salir victorioso, aun en los momentos más oscuros como el que estamos viviendo”, interpreta .

Completo el concepto señalando: “Esta es la voz del optimista que es capaz de ver las estrellas aun en las noches más oscuras y este es el pueblo formoseño”.

Ninguna obra

Ante la mención de un dirigente que no es cierto que aquí el gobierno nacional no realiza obras y la referencia a las refacciones de escuelas, el gobernador insiste en que Formosa, a través de los fondos de libre disponibilidad del presupuesto nacional, lo que necesita ejecutar son aquellas obras estratégicas que por su magnitud no está en condiciones de encararlas con sus recursos.

“Cuando decimos que este gobierno nacional desde que asumió no licito ninguna obra estratégica les puedo asegurar que es así y sino que vengan y me lo demuestren los representantes del famoso Plan Belgrano que, al igual que los globos, también parece que se desinflo porque ahora ya nadie habla de él. El Plan Belgrano lo único que hizo aquí fue bajar carteles y reemplazarlos por otros de obras que ya se venían realizando por el gobierno anterior”, preciso.

Insfran resaltó que el pueblo formoseño tiene buena memoria y por lo tanto sabe cuándo las obras se licitaron y cuando se iniciaron esas obras.”Que no crean que porque las paralizaron durante dos años y medio y ahora se aparecen porque el 2019 es un año electoral con el “versito” de obras nuevas en Formosa porque no hay ninguna obra estratégica del gobierno nacional”, clarifico.

Al insistir sobre el tema, califico de centralista al gobierno nacional ya que el 86% de las obras están destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, según lo consigna el presupuesto.

La actitud de Dietrich

No dejo de evocar la negativa del ministro Dietrich a la gestión que realizara para la construcción de la denominada “obra del siglo”, esto es el acueducto del desarrollo formoseño desde el rio Paraguay hasta Ingeniero Juárez para llevar los beneficios del vital elemento a los pobladores de la región y para poner en producción y bajo riego 150.000 hectáreas y la de los sistemas de distribución domiciliaria del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) para que el gas beneficie a los formoseños que se habían convenido con el gobierno anterior desde Juárez hasta esta ciudad.

“Porque nosotros tenemos que pagarles esto a los formoseños?”, fue la respuesta del funcionario del gabinete de Macri a lo que el gobernador le respondió “porque Formosa también es parte de la Nación Argentina”, para recordar Insfran que ambos emprendimientos se frustraron.

Esa postura de Dietrich origino el planteo del gobernador acerca de cuáles son las razones, entonces, por la que los formoseños deben pagar la ciclo vía de la CABA, el distrito más rico del país para apuntar que ello ocurre porque existe una mala distribución de la riqueza.

El tema del FMI

“Y ocurre que el que tiene es angurriento y quiere cada vez mas no importándole el sufrimiento nuestro y es lo que está pasando ahora luego que nos dijeran que esta todo resuelto y por eso fueron al Fondo Monetario Internacional que aportaría 50.000 millones de dólares para el financiamiento hasta el 2019”, conto.

“Y nosotros dijimos que nos estaban mintiendo. Esos 15.000 millones de dólares que llegaron a modo de adelanto como diría alguien de mi pueblo “ya comió la vaca”, desaparecido al entrar por un lado y salir por el otro”, refirió para plantear que esos recursos en nada le sirvieron al pueblo argentino.

También se refirió al argumento nacional que esos recursos se destinarían para evitar que siga la suba del dólar estadounidense y que igualmente fracasaran en esa política porque prácticamente se valoriza a 30 pesos.

“Eso significa que cuando vayamos a las góndolas advertiremos que verdaderamente el dólar subió porque también cometieron el error de dolarizar la comida”, sostuvo.

Califico de pornográfico publicaciones como la de la revista Forbes que expone por ejemplo que el 1% de los habitantes del mundo poseen el 99% de la riqueza del planeta, lo que demuestra el fracaso de la globalización.

Expuso que mientras el país abrió el mercado interno al mundo haciendo polvo a las pymes nacionales que son las mayores generadoras de trabajo, potencias como EEUU cerraron su mercado, duplicando aranceles a mercados como el chino

Prefirió no abundar sobre el particular, aclarando que “no porque tenga miedo, sino que no iba a dar lugar a que hagan lo que desean que es meternos preso”, enfatizando concluyente a que se mantendrá “firme y fuerte para seguir construyendo este modelo formoseño”.

Más pavimento

Recordó que días atrás se habían abierto los sobres correspondientes a la obra de pavimentación de la avenida Alicia Moreau de Justo en la zona norte, desde la Circunvalación pasando por el barrio San Antonio hasta el vaciadero municipal. Aquí anuncio que la franja que atraviesa en el sector del barrio Virgen Niña ex Illia hasta la avenida Néstor Kirchner se pavimentara con prioridad, estimando que a principios del año que viene los trabajos podrían estar comenzando, avanzándose luego por la Pueyrredon hasta la Gobernador Gutnisky, para concluir el tramo final hasta la avenida Arturo Frondizi .