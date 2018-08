Profesora de los EEUU en intercambio cultural docente en escuela secundaria local

Compartir











La escuela secundaria 80 recibió a la profesora Alexandra Miller, norteamericana interprete de Filadelfia-Pensilvania, que llegó a la provincia a

través del Intercambio Cultural Docente, producto de un convenio entre el

ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Cultura y

Educación de la provincia y la Comisión Fulbright.

“En esta oportunidad, vino a intercambiar con los alumnos y con los

profesores del área de Inglés, una actividad didáctica, cultural,

social”, se explico. Ayer, compartió una merienda con los alumnos de la EPES N° 80

(…) La visita de Alexandra está programada con una agenda de trabajo en

varias escuelas secundarias de la capital (…) Es el cuarto año que

recibimos Asistentes de Idiomas, específicamente en esta institución”,

expresó Sonia Vera, Profesora de Inglés y Referente Pedagógica

Provincial de Miller.

La profesora Alexandra contó que recién conoció la

existencia de Formosa cuando supo el destino que le tocaba, buscó en el

mapa la ubicación y desde que llegó, quedó encantada con la provincia.

“Cuando recibí la beca, tuve que comprar el vuelo de regreso para el 22

de noviembre y ya no me quiero ir, decidí quedarme hasta enero porque me

enamoré de Formosa y la gente. Las personas son muy calurosas, muy

abiertas y quieren compartir todo lo que tienen”, manifestó. Con

respecto de la experiencia dijo: “Es muy rica, es un intercambio de

idiomas, pero más de cultura para entendernos unos a los otros, va más

allá de las palabras, es aprender a como trabajar juntos. Por eso estoy

acá, para compartir y conocer más sobre diversidad cultural”.

El director de la institución, Elio Dambra, se mostró muy contento y

agradecido por ser su escuela nuevamente elegida para recibir a docentes

de distintas partes del mundo. “Para nosotros es un honor, siempre todos

los profesores son bienvenidos, se involucran mucho con los chicos, el

estudiante tiene la posibilidad de aprender a través de ellos otra

cultura, cosas distintas a las nuestras. Comparten, no solo el idioma

sino la relación humana”.