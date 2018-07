Bigatti advirtió que no hay una solución a la vista en la falta de combustibles

Compartir











El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Formosa, Ángel Luis Bigatti, explico que no hay una solución a la vista acerca del faltante de stock de combustible en la región.

“Al bajar el río Paraná se da esta situación en el riacho Barranqueras, que es un brazo pequeño del afluente, la cual ocasiona que tanto YPF como Shell tengan problemas de falta de combustible. Si esto pudo haber sido previsto o no, no lo sabemos. Lo que sí deducimos es que no tiene, al menos por ahora, una solución a la vista”.

Propuso que “esto debería ser motivo de una planificación de inversión. En Formosa tenemos una planta que podría suplir ante una falta en la planta de YPF, pero en su momento fue adaptada para recibir el petróleo de Palmar Largo”.

Advirtió que “todo esto no fue previsto. No hay hasta el momento ninguna solución. Hay productores que tienen que cosechar, gente que está de vacaciones que está en las estaciones de servicio a la espera del combustible, se forman filas interminables de autos. Se complica bastante la cosa”.

Dijo que “en el campo va a faltar combustible y es un perjuicio que dimensiona mayores costos, porque las producciones se resienten, al igual que el turismo. La gente tiene la inseguridad de encontrar o no el abastecimiento, entonces desiste de salir de viaje”.

“Tampoco sabemos cuánto va a durar este problema”, concluyo Bigatti.