Paro de UTA: Córdoba dijo que “el estado siempre busco una solución”

Tras la medida de fuerza que llevó a cabo la Unión Tranviarios Automotor (UTA), afectando a cientos de usuarios del servicio de colectivos, el director de Transporte de la provincia, el doctor Pablo Córdoba, enfatizó que desde el Estado provincial “siempre buscamos una solución, no quisimos que surja todo este problema”.

Expuso que “los accesos de ingreso y egreso de la Terminal de Ómnibus de Formosa están liberados, teniendo en cuenta que el día lunes habíamos tenido diferentes reuniones con los representantes de la UTA y los delegados de las empresas que han llevado adelante esta medida de fuerza”.

Recordó que la misma se originó porque “el pasado domingo a las cero horas debía empezar a trabajar la empresa Puerto Tirol hacia el interior de nuestra provincia, con la incorporación de unidades cero kilómetro, y ante ello los delegados de Godoy y Norte Bis y los representantes de la UTA iniciaron el paro de los servicios de transporte con la toma de la Terminal”.

Aclaró que “la empresa el Norte Bis ya tiene caduco su permiso y fue notificada la semana pasada sobre el cese de la actividad, teniendo en cuenta que ya tenían los permisos vencidos”, agregando que “les notificamos también acerca de garantizarles, como ya dijimos en varias oportunidades, realizar la transferencia de aquellos trabajadores que voluntariamente deseen, ya que esto no es una obligación, pasarse a la nueva prestataria.

“Por eso también fue notificado el gremio de la UTA para que convoque a los trabajadores de Norte Bis para que, si así deseen hacerlo, a que sean absorbidos por la empresa Puerto Tirol, de manera que ésta pueda comenzar a operar”, precisó el doctor Córdoba.

Hizo notar que “desde la Dirección de Transporte, la empresa Puerto Tirol tiene la autorización para funcionar ya desde el mes de abril”, recordando que “la UTA le ha enviado cartas documento a la empresa y a la Dirección pidiendo que se resuelva la situación de los trabajadores de Godoy, que nada tienen que ver con el inicio de Puerto Tirol, teniendo en cuenta que ésta absorbería la totalidad de los empleados de Norte Bis”.

“Godoy continúa con los permisos todavía vigentes, no se les ha quitado las trazas -manifestó-. No cerró la empresa porque el Estado le ha sacado la concesión, por el contrario. estábamos analizando una nueva prórroga, pero queríamos hacerlo con un plan de inversiones serio que garantice la seguridad de los usuarios. Por ese motivo es que venimos desde hace bastante tiempo intimando a la empresa a que presente un plan de inversiones a los fines de que se renueven las unidades, para que de este modo no se vean afectadas tampoco las fuentes de trabajo de los empleados”.

Sostuvo finalmente que “siempre buscamos una solución, no quisimos que surja todo este problema, por eso es que Puerto Tirol tiene en el instrumento por el cual se le otorga el permiso la obligación de absorber a la totalidad de los trabajadores de Norte Bis, garantizándoles la estabilidad laboral, el sueldo que percibían y la categoría y todos los derechos que tienen dentro del Convenio Colectivo que los nuclea”.