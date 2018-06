Capacitaron a docentes de Educación Especial

Compartir











El departamento de Educación Especial dio inicio a la primera de las dos jornadas de Formación Profesional, “El enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, en el marco del modelo social. Accesibilidad educativa” destinadas a docentes de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial. El evento se desarrolla en la EPEP 66 “José Manuel Estrada” de la ciudad capital.

Del encuentro participaron, el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, la representante regional para el Cono Sur y la Región Andina Fundación Perkins Internacional, Karina Medina y la Consultora, María Alejandra Grzona, la Jefa del Departamento de Educación Especial, María de los Ángeles Romero y Equipo Técnico, el Coordinador del Plan de Formación Docente Continua, Prof. Claudio

Chávez, profesionales de las distintas unidades educativas, integrantes del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) y de los diversos organismos que tienen como fin ayudar a las personas con discapacidad en todas sus etapas.

En este marco, Romero sostuvo: “Este proyecto de capacitación nace de una articulación con la organización Perkins, ella está hace muchos años en nuestro país y se ha dedicado a promover, fortalecer y actualizar la formación docente. Nosotros hoy, estamos siendo sede de este encuentro, es la primera vez que llegan al NEA y para nosotros es una oportunidad excelente, encontrarnos los docentes de Educación Especial con el auspicio del ministerio de Cultura y Educación en una resolución que lo declara de interés cultural y educativo. Hacer un balance de lo que estamos trabajando y a la vez incorporar nuevas experiencias, socializar lo que estamos llevando adelante y al mismo tiempo actualizar la formación que nosotros sabemos. Todo el tiempo la ciencia, los marcos teóricos conceptuales avanzan y las experiencias de otros contextos también nos pueden servir para enriquecer lo que ya venimos haciendo, que es muchísimo.

Por su parte Medina, expresó: “Perkins trabaja desde hace tiempo en diferentes regiones, países, pero hace 28 años que está en Argentina con un centro regional físico en la Provincia de Córdoba. Hemos trabajado con muchas provincias pero con algunas todavía no habíamos logrado tener algún proyecto en conjunto y una de ellas es Formosa y este año, gracias a diferentes acciones que se pudieron realizar concretamos estas jornadas, las que tienen que ver específicamente con la población más vulnerable, con discapacidad, que por ahí, hoy en día no se garantiza en su totalidad el acceso a una educación que sea inclusiva y que es necesario ir trabajando con otros tipos de estrategias, apoyos. Perkins trabaja con esta población que es discapacidad múltiple sordo-ceguera, discapacidad visual también en relación a esto poder colaborar en este proceso, estos espacios surgieron de las mismas necesidades que Formosa, el Ministerio de Cultura y Educación, el Departamento de Educación Especial, la Dirección de Discapacidad presentaron como necesidad para trabajar en todas sus escuelas en función de lo que solicitaron es que se desarrolla esta capacitación”.

“Es un aprender de ustedes en estas jornadas, conocerlos, escucharlos y también colaborar desde lo que nosotros podamos brindar, que sea algo mutuo. La idea de estos dos días es dar una respuesta al pedido de la Jefa del Departamento de Educación Especial sobre los temas que hoy interrogan a la práctica docente, nosotros vamos a dejar de mirar a la persona con discapacidad para centrarnos en el contexto de lo que implica, valga la redundancia, un contexto enriquecido que el que hoy ameritan las leyes que nos rigen el respeto por la persona con discapacidad, entonces los temas van a pasar desde la reflexión qué implica una persona con discapacidad múltiple, el diseño universal de aprendizaje que es pensar que no existe un alumno único con una sola forma de aprender, que implica el proceso de comunicación que no es solo volviendo a pensar en la persona, formas, funciones y contenido de una comunicación que puede ser propia y el desarrollo curricular que nos plantea interrogantes, que tienen que ver con el modelo social, la responsabilidad que tenemos con todos los ciudadanos y en particular aquellos que tienen desafíos propios y para el cual tenemos que formarlos, es muy amplio”, señaló Grzona.

Así también la docente de la Escuela Especial 13 de Ibarreta, Estela Nuñez agregó: “Seguimos capacitándonos para atender las múltiples particularidades que presentan los chicos y los adultos para cuidarlos en toda su trayectoria escolar. La modalidad en todo momento siempre nos acompaña para seguir atendiendo a la diversidad”.