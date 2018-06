Insfran reafirmo que no negocia la defensa de los intereses de Formosa

Compartir











Al presidir un nuevo operativo Por nuestra gente todo en el barrio Bernardino Rivadavia, el gobernador Gildo Insfran expuso su postura crítica a las políticas del gobierno nacional referidas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los supuestos beneficios de haber logrado pasar a la categoría de emergentes al interpretar que por sus efectos fiscales no habrán de generar beneficio alguno para el pueblo argentino.

Junto con estas reflexiones acerca de la realidad nacional y aspectos de la vida política argentina, el gobernador anuncio su decisión de construir un centro de salud para el barrio en el predio ubicado frente a la comisaria de la jurisdicción.

Igualmente, recibió el reconocimiento comunitario por la construcción de las defensas contra las inundaciones terminando con la inseguridad que debían afrontar los vecinos ante cada creciente del rio Paraguay cuyas aguas desbordadas anegaron totalmente el barrio y obligaron a la masiva evacuación de los pobladores.

Aprovecho el detalle para reiterarles acerca de las restricciones legales que existen para establecerse en los sectores anegables de la zona ya que aquellos que hagan caso omiso a las reglas vigentes deberán soportar los efectos dañinos de las estacionales lluvias y crecientes del rio.

Además del gobernador, asistieron al acto central del operativo el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el intendente municipal Jorge Jofre; el jefe de gabinete de ministros del PEP, Antonio Ferreira; legisladores nacionales, provinciales y municipales y funcionarios de las distintas ares del gobierno provincial así como gran cantidad de vecinos.

Proscripción del PJ

También evoco que la escuela lugareña fue construida durante el primer gobierno constitucional de Formosa que surgió de elecciones en las que el justicialismo estuvo proscripto, comparando esa situación con lo que acontece actualmente con el mismo espacio político al que pertenece ya que pese al éxito del congreso nacional del PJ la Cámara Electoral Nacional sigue sin pronunciarse acerca de la ilegalidad de la intervención partidaria.

Menciono Insfran que su postura crítica ante estos temas causa molestias a nivel nacional.

Parafraseo al general Juan Domingo Perón quien explico en sencillo que “el pueblo podía ser feliz porque la manguera que estaba para afuera ahora está para adentro”, algo que planteo volver forjarlo para que ese escenario venturoso regrese.

“Sé que se ofenden cuando opino de estas cosas….lo lamento; me han elegido para defender los intereses de Formosa”, señalo en alusión al pronunciamiento ciudadano en las urnas.

“Los intereses de Formosa no se negocian porque aquí no se rinde nadie”, subrayo para exhortar a mantener la fortaleza popular ya que, según lo vaticina, “la lucha va a ser brutal pero igual vamos a salir victoriosos”.

Soñador permanente

Al referirse al mensaje de un joven que hablo de sus sueños que se están cumpliendo en base a su perseverancia y al trabajo conjunto con sus padres para que se convierta en profesional pese a su origen humilde, Insfran expreso que como político sigue soñando con tener una provincia y una patria grandes con un pueblo feliz.

“Tengamos la edad que tengamos, debemos ser soñadores permanentes”, propuso para hacer notar en el momento de la vida nacional que formulaba esa exhortación.

Manifestó que actualmente las decisiones que se toman a nivel nacional no son muy halagüeñas, aunque insistió que “desde Formosa, con un pueblo tan esclarecido y comprometido, no vamos a bajar los brazos y enfrentaremos todas las adversidades que se presenten”.

Explico que ello será posible porque en Formosa no existe “la grieta” ya que la única considerada como tal es la desigualdad.

“Nosotros aquí hablamos de unidad, de organización y de solidaridad porque son los valores que nos van a permitir superar todas las adversidades”, comparo.

Hizo notar que los vecinos del ex Lote 4 saben de adversidades al recordar el efecto dañino que les propinara la naturaleza en ocasión de las inundaciones, aunque destaco que “la insistencia, la tozudez de ustedes y el compromiso del gobierno hizo que los distintos barrios de la zona tengan seguridad en los periodos de creciente ya que las defensas fueron fortalecidas hasta una cota de 12 metros mientras que la última creciente importante fue de 10,74 metros por lo cual cuentan con una revancha considerable.

Educación publica

En otro orden, el mandatario insistió en la postura de seguir defendiendo la educación pública.”No digo gratuita, porque nada es gratis; si bien es cierto que el que concurre a una escuela pública no paga nada , alguien aporta para que así sea; lo que pasa es que desde la política esos recursos que todos aportamos hay que saber direccionarlos”, refirió.

Explico que cuando hay un gobierno de tinte nacional y popular esos recursos van mayoritariamente a los que menos tienen para lograr la justicia social, señalando en ese sentido la diferencia que existe con la política nacional.

“Alguien dice que cae en la educación pública y otro que allí el pobre nunca va a llegar a la universidad; esos son conceptos terriblemente maliciosos porque quieren decir que el que nace pobre tiene que morir pobre”, cito para recordar al ex presidente Perón que enseño que hay tres banderas por sostener: la independencia económica y la soberanía política para tener la justicia social.

Aquí se detuvo para interrogar si con las actuales políticas nacionales es posible tener soberanía política. Si la independencia económica ya la hemos entregado a los de afuera y para más nos dicen que son aplaudidos en todos los foros internacionales. “Lógico que se los va a aplaudir si están pingues ganancias a través de estas políticas; nos dicen que nos insertaron en el mundo y yo digo que no nos insertaron sino que el mundo nos ensarto”, juzgó.

No dejo de mencionar el rol de una calificadora de riesgo que saco a la Argentina de la categoría de “fronteriza” para pasar a la de “emergente” y al propósito nacional de hacer creer que de ese modo están resueltos los problemas.

“Si….está resuelto el problema para el sistema financiero pero no para el pueblo porque esto significa más condicionalidad, es decir más ajuste lo que nos lleva inexorablemente a la inflación y al estancamiento que los técnicos llaman estanflación, a este camino estamos yendo”.

Aclaro que no abordaba este tema para generar tristeza sino para que la gente se ponga aún más firme en las convicciones al entender que no hay otro camino para el pueblo de la nación argentina que no sea la defensa de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.